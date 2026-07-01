Bélgica vs. Senegal: qué dicen las apuestas y simulaciones para este partido de 16avos del Mundial 2026

Luego de una intensa fase de grupos y calendario confirmado de 16avos, las selecciones de Bélgica y Senegal se enfrentarán en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro se disputará este miércoles 1 de julio de 2026 en el Estadio Seattle, escenario que albergará el Partido 82 del torneo.

Sabiendo el posible próximo rival para el ganador Bélgica vs. Senegal, el conjunto europeo intentará imponer su experiencia en este tipo de instancias, mientras que el combinado africano buscará dar el golpe y avanzar a la siguiente ronda. El duelo ya comienza a generar movimientos importantes en las casas de apuestas y las simulaciones de la inteligencia artificial.

|REUTERS

Cuotas y apuestas en Bélgica vs Senegal por el Mundial 2026

De acuerdo a los datos aportados por las páginas de casas apuestas legales, estos son los pronósticos para el duelo entre Bélgica y Senegal:

Gana Bélgica: 2.12

Empate: 3.30

Gana Senegal: 3.70

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El pronóstico de la inteligencia artificial para Bélgica vs Senegal

De acuerdo con simulaciones realizadas por inteligencia artificial, Bélgica llega con una ligera ventaja para quedarse con la clasificación. La IA considera que el conjunto europeo mostró una importante mejora ofensiva en la última jornada y cuenta con mayor experiencia internacional en fases decisivas.

Sin embargo, las proyecciones también señalan que Senegal puede competir de igual a igual gracias a su velocidad, intensidad física y capacidad para generar peligro en transiciones rápidas. El combinado africano es visto como uno de los equipos más incómodos de enfrentar en partidos de eliminación directa.

Probabilidades de clasificación según las simulaciones

Según distintos modelos de inteligencia artificial, Bélgica tiene cerca de un 57% de probabilidades de avanzar a la siguiente ronda. Senegal aparece con un 43% de opciones de dar la sorpresa y eliminar al conjunto europeo.

Los resultados de Bélgica en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ (segundo lugar del Grupo G)

Bélgica 1-1 Egipto — Jornada 1

Bélgica 0-0 Irán — Jornada 2

Nueva Zelanda 1-5 Bélgica — Jornada 3

Bélgica jugará contra Senegal este 1 de julio|Credito: @BelRedDevils / X

Los resultados de Senegal en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ (segundo lugar del Grupo I)

Francia 3-1 Senegal — Jornada 1

Noruega 3-2 Senegal — Jornada 2

Senegal 5-0 Irak — Jornada 3

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