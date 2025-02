Benjamín Mora salió a defender a los técnicos mexicanos

Los Gallos Blancos del Querétaro perdieron por la mínima en diferencia en su visita a la Máquina de Cruz Azul; sin embargo el entrenador de Gallos, Benjamín Mora aseguró que sacó cosas positivas apesar del resultado e incluso aprovechó para defender su trabajo y el de los estrategas mexicanos.

“No me interesa la presión. Me interesa que el equipo mejore, ya después si somos mexicanos o no yo soy orgullosamente mexicano, estoy comprometido hasta el final, la presión no me hace ruido, lo que me hace ruido es mejorar el partido, conductas, sumar puntos y vamos a seguir trabajando”, puntualizó Mora.

La crítica de Sánchez a La Máquina

Por otro lado en Cruz Azul, Vicente Sánchez, mencionó que al final terminó contento con el resultado pero confesó la parte que no le gustó de este último triunfo.

“Hay muchas cosas para corregir, siempre ganando se corrije mejor, hicimos un partido muy interesante en el primer tiempo con identidad, no pudo caer el gol en el primer tiempo pero muy contento con lo hecho en el segundo tiempo y el triunfo. La verdad contento con el resultado, el juego del equipo y ahora apostaremos el viernes para buscar el partido, buscaremos como están los muchachos pero siempre enfocados en buscar los tres puntos, yo le llamo triple jornada a la semana, a veces son triples así es el futbol y el calendario el jugador lo que más le gusta es jugar y va a estar contento”, finalizó Vicente Sánchez tras el partido.

Lo próximo que se le viene al Cruz Azul

Por ahora en Cruz Azul alistan una semana corta después de jugar en domingo frente al cuadro queretano y el viernes visitan al Mazatlán FC en el estadio El Encanto, partido que podrás disfrutar a través de la pantalla de Azteca 7.

