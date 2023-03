La decisión que tomó la directiva sobre Benjamín Mora tras reunión con plantel de Atlas

Los Rojinegros del Atlas cayeron por goleada en su visita a Honduras 4-1 frente al Olimpia la ida de los Octavos de Final en la Liga de Campeones de la Concacaf.

Tras el desafortunado marcador y tener un pie fuera de su primera participación en la Conchampions, el técnico de los zorros, Benjamín Mora, dejó su continuidad en manos de la directiva y por ahora piensa en revertir la situación y buscar los tres puntos en el duelo del fin de semana ante León.

“No hemos tocado el tema, la directiva sabe lo que tiene en la mente, yo me dedico a trabajar. Las enseñanzas, cada partido te da enseñanzas y pensar en lo que podemos hacer para el partido de vuelta, y mañana pensar amaneciendo en el partido de liga vs León, no hay de otra que ir a ganarlo”, comentó el entrenador tras el partido en San Pedro Sula.

Este sería el futuro inmediato de Benjamín Mora con Atlas

A la llegada en Guadalajara del equipo rojinegro, se especulaba mucho sobre la continuidad del técnico; sin embargo, hubo una reunión entre la directiva incluido el presidente del Consejo Administrativo de Orlegi Sports, Alejandro Irarragorri, el presidente ejecutivo del club, José Riestra, el cuerpo técnico y el plantel del equipo.

Tras la reunión, que duró algunas horas, en el club rojinegro se habló fuerte tras la racha negativa con sólo una victoria en 10 partidos en la Liga BBVA MX y con el 4-1 en contra en los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf y se apostó por seguir con el proyecto de Benjamín Mora al frente del equipo tapatío.

Benjamín Mora le prometió a la directiva que hará reaccionar al Atlas y sigue como técnico rojinegro por lo menos una semana más. pic.twitter.com/JODB1ndA4h — david medrano felix (@medranoazteca) March 10, 2023

Por otro lado, el plantel y el cuerpo técnico se comprometió a revertir la mala racha y por ahora el entrenador seguirá en el banquillo de los zorros al menos una semana más, de cara al duelo frente a León el próximo sábado en el Estadio Jalisco y la vuelta de los Octavos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf el siguiente martes.