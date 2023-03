La razón por la que no jugó Quiñones con el Atlas en la Concachampions

Los Rojinegros del Atlas cayeron por goleada en su visita a Honduras en la ida de los Octavos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf frente al Olimpia.

Una de las polémicas se dio en la alineación y en el resto del partido cuando Julián Quiñones no tuvo minutos en el duelo en San Pedro Sula y el técnico Benjamín Mora aclaró la razón de la ausencia.

“No está lesionado, manifestó que no estaba al 100 por ciento para jugar. Él manifestó que no estaba para estar, pidió para no participar, esa es la razón”, mencionó el estratega en conferencia de prensa.

Resumen: Tijuana 1-1 Atlas | Jornada 10, Clausura 2023 | Liga BBVA MX

Te puede interesar: Señalan a jugador del América por abuso sexual

Benjamín Mora deja su futuro en manos de la directiva del Atlas

Tras la goleada y tener un pie fuera de su primera participación en la liga de campeones de la zona el técnico Rojinegro, Benjamín Mora dejó su continuidad en manos de la directiva y por ahora piensa en revertir la situación y buscar los tres puntos en el duelo del fin de semana ante León.

“No hemos tocado el tema, la directiva sabe lo que tiene en la mente, yo me dedico a trabajar. Las enseñanzas, cada partido te da enseñanzas y pensar en lo que podemos hacer para el partido de vuelta, y mañana pensar amaneciendo en el partido de liga vs León, no hay de otra que ir a ganarlo”, comentó el entrenador tras el partido en San Pedro Sula.

Te puede interesar: David Medrano revela el club buscaría a Jaime Lozano

Atlas jugará en la Liga BBVA MX el fin de semana ante León y el próximo martes recibirá al Olimpia en el Estadio Jalisco en la vuelta de los Octavos de Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y en la Jornada 12, previo al parón por la Fecha FIFA visitarán al Puebla, en el Estadio Cuauhtémoc.