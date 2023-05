Benjamín Mora sobre enfrentar a Chivas: “Esto queríamos, una final”

Los Cuartos de Final del Clausura 2023 nos regalarán la llave de Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas, un duelo que en La Madriguera esperaban se diera y consideran literalmente una final luego de avanzar en la reclasificación superando a Cruz Azul.

“Es lo que queríamos, algo que que nos enaltece es algo que nos viste, es algo que nos desafía a tope para nosotros es una final de verdad porque no hay mañana, tenemos que salir a ganar así que muy bien”, mencionó el técnico de Atlas en conferencia de prensa.

Mora dejó en claro que ambos equipos llegarán en igualdad de condiciones

Por otro lado sobre si sus jugadores y su equipo llega en ventaja a los Cuartos de Final con el ritmo que les dejó la victoria en repechaje ante la Máquina a diferencia de Chivas que no tuvo actividad el fin de semana, Mora aseguró que no afectará en nada ni le da ventaja a nadie.

“No, no lo quiero así no lo considero, ya cuando se acerca el día todos vuelven a su cauce a lo que tiene que hacer realmente, el descanso de Chivas aparte, no fue mucho, no osea no, no pierdan absolutamente nada considerable, no es cierto cómo llegan los equipos es importante cómo cierran los equipos, hasta creo muy bien con mucha confianza con mucha certeza creyendo que podía mejorar creyendo que la colaboración entre ellos iba a ser importante y eso nosotros tenemos que tomarlo como como ventaja para nosotros no, no, no sobre si va sino sino ventaja para nosotros”.

Por último, sobre su momento y el estado futbolístico qué vive Atlas, el estratega mexicano destacó también el estado anímico, mismo que será importante en la llave frente al Guadalajara.

“Mejor que nunca, mejor que nunca en la estado anímico y mental y futbolístico cumpliendo metas cumpliendo objetivos funcionando y haciéndonos fuertes día con día y estamos yo creo que en un momento ideal para el desafío que compromete Y con toda confianza”, finalizó.

Los Rojinegros se medirán jueves y domingo a Chivas en los Cuartos de Final del Clausura 2023.