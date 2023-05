Benjamín Mora confesó lo hablado con Quiñones sobre jugar para México

Mientras los Rojinegros del Atlas se enfocan en el cierre de la fase regular y buscan su pase a la reclasificación del Clausura 2023. En La Madriguera se especula mucho sobre una posible naturalización de Julián Quiñones para representar a la Selección Mexicana; sin embargo, el director técnico de los Zorros, Benjamín Mora, habló del tema y de que para ilusionarse con Julián en el combinado nacional, primero hay que cumplir ciertos protocolos que aún no inician.

“Primero la A y luego la B, primero él tiene que ser mexicano, los pasos son los procesos de naturalización para que sea elegible, mientras tanto está enfocado en Atlas, se está acercando a la tabla de goleo, nos genera ilusión, ayudar para que esté fino, meter más goles pero cuestión de selección tendríamos que esperar para hacer lo correspondiente, honestamente no hemos platicado mucho”, mencionó en conferencia de prensa el entrenador.

GOL de Julián Quiñones y acorta distancias en el Clásico Tapatío

Mora y sus aspiraciones a estar en el banquillo mexicano

Benjamín Mora ha tenido un rendimiento irregular como técnico del Atlas, aunque tocando el tema de la Selección Mexicana busca retomar una racha positiva con los Rojinegros y ¿por qué no? Sueña con seguir los pasos de Diego Cocca, ahora técnico nacional y en algún momento aspirar a ser el entrenador del banquillo nacional.

“Qué bueno que no es broma porque es un tema importante yo no dejo de tener sueños, nadie me puede quitar el sueño que con preparación pueda aspirar a algo así, yo dije que voy a seguir los pasos de Diego Cocca, es una cuestión de tiempo, de mi rol, función como entrenador, si damos resultados en Atlas, nos acercamos más a la probabilidad de en algún momento algo así, hoy estamos para ayudar a Diego, que dejó un gran legado en Atlas, nos agarramos de ahí y ayudar a Diego es la prioridad, esa silla es muy complicada, hay muchas críticas y es de resultados, pero tenemos que entender que el proceso es a tiempo, no se puede de la noche a la mañana”

Ya por último sobre la participación de sus dos jugadores (Aldo Rocha y Ozziel Herrera) en selección nacional, Mora confesó lo que ha platicado con sus jugadores sobre mantener el buen nivel para ser considerados.

“Yo tuve conversaciones con Aldo y con Ozziel y otros muchachos del plantel y me comprometí para ayudarles a pisar la Selección Nacional y mi gestión iba a hacer lo que estuviera en mis manos para que ellos pudieran ir a Selección, ya cumplimos y ahora estarán desde su rendimiento para que se pueda mantener”.