¡Rompe el silencio! Benjamín Mora responde a supuesto interés de Chivas

Desde que salió Fernando Gago del banquillo de Chivas, en Guadalajara se encuentran buscando quien supla al estratega argentino y múltiples nombres han formado parte de la lista inicial.

Uno de estos es el de Benjamín Mora, el estratega mexicano que tiene pasado dirigiendo a uno de los acérrimos rivales del Rebaño: Atlas, a quienes dirigió durante dos semestres.

¿Qué dijo Benjamín Mora sobre ser el nuevo DT de Chivas?

Con base en estos rumores, el propio Mora expresó que se siente orgulloso de que su nombre esté en la agenda del equipo de Guadalajara, aunque no se confía de lo que se dice en redes sociales. “Me enorgullece ser parte de las opciones en mi país. No es la primera vez que han manejado mi nombre en algunos equipos”, comentó, “es normal que busquen a algún mexicano que vuelva a su país”, agregó.

“Es enalteciente ser mencionado para un equipo como Chivas, es de los equipos más grandes de nuestro país, con la mejor afición mexicana y alrededor del mundo, pero soy un profesional en ese sentido y las redes sociales y las noticias trato de ponerles atención y me enfoco en lo que puedo controlar yo: el día a día”, agregó Mora.

Benjamín Mora está comprometido con el York United de Canadá

En su día a día, Benjamín Mora está concentrado en el York United, equipo de la Primera División de la Liga de Canadá, equipo que está en el cuarto puesto de la clasificación con 11 victorias, seis empates y diez derrotas, por lo que no está ‘coqueteando’ con ningún otro equipo.

“Yo vivo un momento con York United que debo de respetar, debo de ser muy sereno en transmitir a mis jugadores confianza”, sentenció.Esta oportunidad en territorio norteamericano le llegó justamente tras ser cesado de su cargo con los rojinegros, pues asumió el cargo la temporada siguiente el bicampeonato de Diego Cocca.