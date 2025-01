Benjamín Mora habla sobre la “falta de respeto” del América

La singularidad del encuentro radicó en que las águilas presentaron un equipo alterno, conformado por una mayoría de futbolistas que compiten en las categorías Sub-23 o Sub-20.

El entrenador de los Gallos Blancos reveló por qué considera que sus dirigidos se llevaron un marcador adverso y le dio reconocimiento al cuadro capitalino.

“Es atípico por el rival, lo que presentó, son jóvenes, no los conocemos mucho, tienen tiempo jugando juntos y tratan bien la pelota; el que no quiera ver eso no ve los patrones de conducta, veníamos a ganar el partido en casa, hemos tenido nuevos elementos que se han incorporado, algunos tienen uno o dos días, Colman, Adonis, Bogarín”, inició en conferencia.

La polémica que se vivió en la semana previa

Durante la semana previa, surgieron muchos cuestionamientos hacia el conjunto azulcrema, bajo el argumento de que había despreciado a su adversario y por eso descansaba tanto a los futbolistas titulares como a su director técnico, Andre Jardine. Mora fue cuestionado con respecto a una posible falta de respeto y se mantuvo lejos de la polémica.



“No me atrevo a opinar lo que otros clubes deciden hacer, mucho menos apuntar que es falta de respeto, es el América, Diego Cervantes es un buen entrenador, es un tricampeón que nunca había pasado, no me preocupa estar prensando en eso, yo me enfrenté al América con lo que tenemos, el partido fue a su favor y hasta ahí”, expresó.

Mucho por mejorar para el Querétaro

Reiterativo en que todavía faltan algunos elementos por incorporarse a la dinámica queretana, el extimonel del Atlas compartió un augurio para la causa que defenderá a lo largo del semestre en curso.

“El rango de mejora es bastante, va a mejorar, hoy vimos cosas importantes en lo que es el ataque, son chicos con buen pie, los chavos se tienen que consolidar, les tenemos que dar confianza, variabilidad, jugamos con línea de tres y este equipo jamás había jugado así, ajustar esa línea es complicado, en ese proceso estamos, vamos a mejorar bastante”, sentenció.

