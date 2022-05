No podemos ganar solo por corazón o el empujón del Bernabéu: Ancelotti

Conferencia de prensa del técnico Carlo Ancelotti y el croata Luka Modric previo al encuentro del Real Madrid ante Manchester City

El técnico italiano Carlo Ancelotti y el croata Luka Modric hablan en la conferencia de prensa previo al partido de vuelta de las semifinales de Champions League en el Santiago Bernabéu.

“Se van a enfrentar dos equipos de gran calidad pero distinta. Si llegas a una semifinal, a una final o ganas la Champions no es solo por el corazón. Es tan importante como la personalidad que te permite mostrar la calidad que tienes, pero hay aspectos como la calidad individual o el compromiso colectivo que se necesitan para llegar a la final. Solo con una parte de esto no te permite tener éxito. No podemos ganar solo por corazón o el empujón que dará el Bernabéu”, declaró Carlo Ancelotti.

“Tenemos un reto importante, la gran oportunidad de jugar otra final de Champions. Hay muy buen ambiente, conocemos la dificultad que tendrá el partido pero tenemos mucha confianza. La eliminatoria está abierta, tenemos una pequeña desventaja que queremos arreglar”, añadió el entrenador del Real Madrid.