Berterame satisfecho con su elección por Rayados en vez de Europa

Rayados de Monterrey sumó a Germán Berterame para este Apertura 2022, y el delantero señaló que es una decisión de la cual no se arrepiente a pesar de haber recibido ofertas de Europa.

Este miércoles, el atacante habló en conferencia de prensa de lo que representa para él estar en el conjunto regiomontano, con el cual ya pudo debutar este pasado domingo en el encuentro ante su ex equipo, el Atlético de San Luis.

“Si no fuera la decisión correcta no estaría acá, la he tomado al cien, ahora sólo queda comprometerme a dejar todo, tratar de dar lo mejor para ojalá en algún momento poder llegar a volver a Europa”, sentenció.

Berterame ahora tendrá la responsabilidad de ser uno de los referentes en ataque de los dirigidos por el técnico Víctor Manuel Vucetich. Además, sabe que deberá compartir el puesto con un jugador histórico para la institución como es el caso de Rogelio Funes Mori.

“Vengo a dar lo mejor, en este caso jugar al lado de un goleador como el ‘Melli’ me hace levantarme a mí también; me hace potenciar por decirlo de una forma, me hace ayudar a agarrar confianza a mí mismo”, añadió.

Berterame y las lesiones que aquejan a Rayados

El delantero también fue consultado sobre sus sensaciones acerca de que varios de sus compañeros se han lesionado en los últimos días y que se encuentra como el único refuerzo de Rayados que está disponible actualmente.

“Las bajas son sensibles para todos, tratamos de estar apoyándolos día a día, sea la lesión que sea es feo para el grupo, para todos es una sensación fea que se siente, pero presión no tengo, voy a hacer lo que vengo haciendo en el club que estuve como en el que estoy ahora, presión no la voy a tener”, declaró ante la pregunta.

El atacante argentino se prepara para muy probablemente salir de titular y además buscar estrenarse como goleador, cuando este jueves el Monterrey visite a los Gallos Blancos del Querétaro en el Estadio La Corregidora, en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.