El equipo español que pudo fichar a Jorge Sánchez antes que el Ajax

Jorge Sánchez emigró al futbol europeo este mercado de verano, pues el Ajax llegó a un buen acuerdo con el América y ahora se encuentra a la espera de su debut, pero previo a ellos, hubo un equipo de LaLiga que también quiso contratar al mexicano.

El interés por los jóvenes mexicanos ha ido a la alza en los últimos meses y que se hayan fijado en Jorge Sánchez no es casualidad, pues desde las inferiores, incluso con la Selección Mexicana, siempre mostró buen futbol, por lo que ahora se espera que pueda brillar con el Ajax.

Betis buscó a Jorge Sánchez antes que el Ajax.

En entrevista con ‘Récord’, el defensa mexicano informó que hace unos años llegó a las oficinas del América una buena oferta por parte del Real Betis, misma que a él le interesaba aceptar, pero al club no, pues en cambio le renovaron el contrato por 4 años.

“La verdad es que yo nunca presioné al club, estuve siempre muy tranquilo con esa situación porque yo sabía que si era una buena oferta (del Betis), ellos iban a aceptar. Estoy muy contento porque me ayudaron a crecer, gracias a Dios se dio esta oportunidad y todo por América y Ajax que fueron fundamentales en este paso importante”, mencionó Jorge Sánchez.

Aunado con esto, Jorge Sánchez confesó que se va tranquilo del América porque siempre estuvo comprometido con el club, pues hizo bien las cosas, se entregó al máximo, peleó hasta el final, y pese a no salir antes con el Betis, hoy ya está con el Ajax.

“Me voy agradecido con el América por cómo me abrió las puertas y como me está dejando ir, porque me estoy yendo de una muy buena manera. Tenemos una buena relación y me voy muy contento; fue muy difícil decirle adiós al club”, sentenció.

En las filas del Betis ya vimos a Andrés Guardado y Diego Lainez, siendo mexicanos que dieron de qué hablar, pero en otro universo, Jorge Sánchez formó parte de ellos.