Bicampeón con Atlas rechazó ofertas de equipos de la Liga MX

A unos días de que comience el torneo Clausura 2023, uno de los pilares del bicampeonatod el Atlas en el Apertura 2021 y Clausura 2022, confesó que tuvo algunas ofertas de otros equipos de la Liga MX durante el mercado invernal, pero las rechazó para mantenerse en el cuadro tapatío.

Se trata de Aldo Rocha, quien fue uno de los inamovibles del entonces director técnico, Diego Cocca y habló sobre estas propuestas en conferencia de prensa.

Resumen: Atlas 0-0 Pumas | Jornada 12 | Liga BBVA MX

Te puede interesar: La razón por la que Maxi Araújo dejó al Puebla para irse al Toluca

“De que hubo ofertas por mí, hubo ofertas, pero también siempre llegué a un buen arreglo, tanto con la directiva como con el cuerpo técnico que estaba. Sobre todo porque yo quería seguir acá, estaba muy motivado. Quiero seguir haciendo historia con este equipo, me motiva seguir trascendiendo, me motiva también el torneo que se viene (Concacaf), sobre todo porque me tocó jugarlo y sé que son torneos muy agradables”, compartió.

Aldo Rocha se ilusiona con la Selección Mexicana

El capitán rojinegro está consciente de que las puertas de la Selección Mexicana volverán a abrirse con la próxima llegada de un nuevo director técnico.

“Yo creo que el que volteen a ver al Atlas va a hacer que nosotros demos de qué hablar, estar en los primeros puestos, estar peleando ahí arriba. Eso será una llamada de atención para la selección, que volteen para acá, porque seguimos los mismos jugadores, con excepción de uno que otro que ha salido, pero han sido extranjeros. Entonces, pueden voltear acá a ver al mexicano, yo digo que solamente peleando ahí arriba se puede dar eso, porque si no es muy difícil.

Por último, Aldo Rocha aceptó que, después de un Apertura 2022 para el olvido, en Atlas ya no habrá pretextos para recuperar los buenos resultados.

Te puede interesar: El goleador argentino que llegaría a la Liga MX con Juárez

“Creo que se pueden hacer cosas importantes con el trabajo de Benjamín (Mora). Este torneo no hay pretextos, si en algún momento hubo pretexto en el torneo anterior, eso quedó atrás. Ahora tenemos un plantel completo, tenemos un plantel con cero lesionados, a excepción de Mauro, pero creo que no hay pretextos para pelear cosas importantes”, dijo.