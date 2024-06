Bienvenido sea en Cruz Azul: Martín Anselmi sobre Jorge Sánchez

La Máquina de Cruz Azul regresó a la actividad luego del subcampeonato conseguido la campaña anterior al caer en la final frente a las Águilas del América. El equipo celeste reportó hace algunas semanas en las instalaciones de La Noria luego de 17 días de vacaciones y ahora preparará el Apertura 2024. Como último partido de preparación los celestes se medirán al América de Cali por la Copa Fundadores en la cancha del Estadio Azul esta sábado.

Previo al duelo amistoso, el director técnico, Martín Anselmi confirmó el interés y muy probable fichaje de Jorge Sánchez a la Máquina de Cruz Azul.

“A Jorge lo conozco desde enero o diciembre, tuve una videollamada con él a raíz que un allegado a él me informa qué podría dejar el fútbol europeo, me pareció una gran persona, un gran profesional, que se exige y quiere demostrar esas ganas de regresar viene con ese deseo sabemos que no se pudo dar porque Porto no lo dejo salir, ahora surgió una nueva posibilidad de incorporarlo, lo estamos siguiendo en la Copa América, vi sus declaraciones y cuando hay un futbolista con la jerarquía de Jorge con el deseo de venir, por mi parte que bienvenido sea”, mencionó Martín Anselmi.

Por otro lado sobre el partido amistoso, el estratega dejó claro que será un bonito duelo en el que por primera vez usarán su nuevo uniforme, se reencontrarán con la gente después de la final perdida frente al América y en el que sus incorporaciones como Giorgos Giakoumakis y Andrés tendrán sus primeros minutos en casa.

“Va a ser el reencuentro con nuestra gente, nuestro estadio, va a ser importante para los jugadores, las incorporaciones como es nuestra afición, para nosotros enfrentar a un equipo grande de Sudamérica, es un lindo desafío, me ha tocado en Sudamérica siempre es lindo. “Tampoco hubo tanto tiempo, fui a mi país que hacía un tiempo largo que no podía pisarlo, llevo un año y medio sin ir a mi país, fue un párate corto, y bueno cuanto más lejos llega y a partir de ahí nos pusimos en puesta a punto, fuimos a Zacatecas, tenemos algunos jugadores de la Copa América, con las incorporaciones que son cuatro si contamos a los dos de Pumas qué están entrenando con nosotros, tuvimos que imprimir ritmo de entrada, y ahora queremos competir mañana y darle la bienvenida al América de Cali, también para nosotros es un honor recibirlos”, puntualizó Anselmi.

Ahora ya con dos refuerzos anunciados y trabajando en la pretemporada del equipo, en La Noria preparan su participación en la Copa Fundadores, duelo amistoso frente al América de Cali el próximo sábado en la cancha del Estadio Azul previo a su debut ante Mazatlán FC.