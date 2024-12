El curioso dato que colocaría a los Bills en el Super Bowl LIX

De la mano de un espectacular Josh Allen, los Buffalo Bills aseguraron un quinto título divisional en fila después de vencer 35-10 a los San Francisco 49ers en la Semana 13 de la NFL. Los hombres de Sean McDermott se llevaron la corona del Este de la Conferencia de la Americana con cinco jornadas restantes en el calendario regular, dato no menor que los colocaría en el Super Bowl, al menos de acuerdo a los antecedentes.

Desde la realineación de las divisiones en 2002, solo tres equipos además de los Bills habían conseguido el cetro de su respectivo sector con cinco fines de semana restantes en la campaña. Lo hicieron los Philadelphia Eagles del 2004, los New England Patriots del 2007 y los Indianapolis Colts del 2009. Todos ellos llegaron al Super Bowl en esos años, pero perdieron en el duelo por el Lombardi.

Ritual NFL El Resumen: Revive todas las jugadas de la Semana 12

Te puede interesar: Dan a conocer el estado de salud del jugador que cayó desplomado en el partido de la Fiorentina

Los Bills lograron quitarle el invicto a los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes hace algunas semanas y deberán demostrar en postemporada que son un serio candidato al título. El domingo por la noche y bajo la nieve, aplastaron a los californianos para dar un paso más hacia el objetivo primordial de la franquicia. El año pasado cayeron en la ronda divisional en casa ante los Jefes.

Cabe mencionar que los Bills no saben lo que es ser campeones en la era del Super Bowl - lo lograron en dos ocasiones consecutivas cuando eran parte de la AFL -, perdiendo cuatro consecutivos en la década de los 90 cuando eran comandados por Marv Levy.

Con Josh Allen bajo centro todo parece posible, frente a los 49ers se convirtió en el primer lanzador en la historia de la NFL que consigue touchdowns lanzando, corriendo y recibiendo en el mismo partido. Si los Bills logran jugar la totalidad de los playoffs en casa, será sumamente complicado privarlos de un quinto viaje al Super Bowl.

Los partidos restantes para los Bills en 2024

- Semana 14: en Los Angeles Rams

- Semana 15: en Detroit Lions

- Semana 16: vs New England Patriots

- Semana 17: vs New York Jets

- Semana 18: en New England Patriots

Te puede interesar: ¡Tragedia! 56 muertos en partido de futbol en África