BlizzCon 2026 sacude la industria: Anuncio de Diablo V, un StarCraft de acción y ‘WoW: Forever’

Blizzard Entertainment dio inicio a la BlizzCon 2026 en el Anaheim Convention Center con una serie de anuncios que marcan la trayectoria de sus principales propiedades intelectuales para la próxima década. El evento estuvo encabezado por la revelación de proyectos de gran escala, así como por contenido de disponibilidad inmediata para su ecosistema.

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Entre los anuncios más destacados sobresale la confirmación oficial de Diablo V, cuyo lanzamiento está previsto para la primavera de 2029 con una premisa narrativa donde el Mal ha triunfado y la humanidad habita un Santuario devastado. De forma paralela, la franquicia StarCraft tomará un rumbo inédito en 2030, alejándose de la estrategia en tiempo real para convertirse en un videojuego de disparos y acción en mundo abierto para consolas y PC.

Para el universo de World of Warcraft, la desarrolladora hizo oficial WoW: Forever, una experiencia "Classic Plus" que debutará el 4 de noviembre de 2026. Esta modalidad mantendrá el límite de nivel en 60 e introducirá tres áreas totalmente nuevas, más de 1,000 misiones, nueve mazmorras y la raza jugable Skyborne. Asimismo, se confirmó que la expansión The Last Titan cerrará la saga Worldsoul en 2027.

La franquicia Diablo también sumó novedades a corto plazo: Diablo IV desembarcará en Nintendo Switch 2 este 15 de septiembre con la Season of Hell’s Legacy, la cual marcará el regreso de Deckard Cain y los Demonios Mayores. Además, se confirmó la llegada de la clase Amazona para 2027 y el desarrollo de una serie animada junto a Netflix.

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Por su parte, Warcraft III: Reforged lanzó de forma inmediata la campaña inédita Forsaken Kingdom, mientras que Overwatch presentó a Doctrine, un nuevo héroe de soporte con temática vampírica que debutará en octubre junto a importantes ajustes para Sombra y Roadhog. Finalmente, Hearthstone anunció la expansión Reign of the Black Empire y Heroes of the Storm sorprendió tras años de inactividad con la incorporación de Xal'atath como personaje jugable.

