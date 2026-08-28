The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered llegará a Battle.net junto con su nueva expansión

Una de las grandes sorpresas de Opening Night Live fue el anuncio de una nueva colaboración entre Blizzard Entertainment y CD PROJEKT RED, que permitirá a los jugadores disfrutar de dos títulos de la saga The Witcher directamente desde Battle.net .

El primero será The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered, cuya precompra ya está disponible en la plataforma de Blizzard y que llegará oficialmente el 29 de septiembre de 2026.

¿Tenéis las espadas afiladas y bien aceitadas? ¿Las pociones preparadas? ¿A Sardinilla ensillada? ¡Es hora de volver a enfrentaros a Eredin y su séquito!



The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered incorpora multitud de mejoras en los gráficos, la jugabilidad y mucho más. Llegará el… pic.twitter.com/LO5tEc1cRn — CD PROJEKT RED – ES (@CDPR_ES) August 25, 2026

Pero la colaboración no terminará ahí. CD PROJEKT RED también llevará a Battle.net Songs of the Past, la nueva expansión de The Witcher 3, que ya puede agregarse a la lista de deseos y tendrá su lanzamiento en 2027.

Te puede interesar: EXODUS ya tiene fecha de lanzamiento: llegará en abril de 2027

“Battle.net siempre ha buscado llevar juegos y mundos increíbles a nuestros jugadores, y estamos emocionados de dar la bienvenida a uno de los mejores”, señaló Andrew Guerrero, vicepresidente de gestión de productos de Blizzard.

The Witcher también llegará a Diablo IV

La colaboración entre ambas compañías irá más allá de Battle.net.

Los jugadores que precompren o compren Songs of the Past en Battle.net, una vez que la expansión esté disponible, recibirán un diseño con temática de Geralt de Rivia para Diablo IV.

Blizzard adelantó que habrá más información sobre este contenido durante BlizzCon 2026, que se celebrará en septiembre en el Anaheim Convention Center.

The Witcher 3 Songs of the Past DLC New Details:



🔸 Takes place after the events of Blood and Wine DLC

🔸 Set in Letten, Dandelion’s homeland

🔸 Located in the north, between Kovir and Kaedwen, with new points of interest to discover

🔸 Geralt gets an iconic combat chain that… pic.twitter.com/uSGTjfiAcG — Zephryss⛩️ (@TheRealZephryss) August 26, 2026

Además, ambas compañías confirmaron que esta colaboración representa apenas el comienzo de una relación más amplia, por lo que podrían llegar más elementos de los universos de Blizzard y CD PROJEKT RED en el futuro.

Te puede interesar: Final Fantasy VII Revelation presenta a las temibles Weapons en un nuevo tráiler

Por ahora, los jugadores de PC tendrán una nueva forma de regresar al Continente con The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered, mientras que Songs of the Past prepara el próximo capítulo de la historia de Geralt para 2027.