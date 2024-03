¡NO ES FARAVELLI! Boca Juniors busca robarle figura a Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul anda en buen momento, es segundo de la tabla general este Clausura 2024 y la confianza en el equipo celeste se ha elevado de forma exponencial. El buen trabajo del director técnico Martín Anselmi y los refuerzos de forma estratégica han ayudado a los cementeros a tener constancia este certamen.

El buen paso que tiene la Máquina en la actualidad ha llamado la atención de uno de los clubes más grandes del continente, se trata de Boca Juniors de Argentina quien tendría en la mira a una de las figuras de Cruz Azul.

El Xeneize tiene la mira y sigue de cerca al defensor colombiano Willer Ditta, central que se ha afianzado en la zaga comandada por Martín Anselmi y es de las figuras que se ha ganado el corazón de la afición cementera.

Por ahora todo se queda en rumor y no hay nada oficial, pero no sería la primera vez que Boca Juniors le roba a una de sus figuras a la Máquina de Cruz Azul, uno de los ejemplos más recordados es el de Iván Marcone, quien dejó a los celestes luego de perder la final vs América para llegar a Boca por los reflectores que le podían brindar de cara a una convocatoria en su selección.

La buena noticia para los aficionados de Cruz Azul esta jornada

La Jornada 11 del Torneo Clausura 2024 llega con un juego de alto calibre a las pantallas de TV Azteca. El tradicional Viernes Botanero arranca con el duelo entre Puebla y Atlas, compromiso que se va a disputar en la cancha del Estadio Cuauhtémoc en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX.

Posteriormente, para el sábado 9 de marzo, Cruz Azul visita a Santos Laguna en el TSM Corona y el encuentro lo vas a poder disfrutar por la señal de TV Azteca Deportes.

El encuentro entre Santos Laguna y Cruz Azul se va a jugar el sábado 9 de marzo y lo podrás disfrutar con la narración de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Álvaro Lopez Sordo en cancha.

