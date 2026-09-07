Boca Juniors vs Sao Paulo; dónde ver EN VIVO los cuartos de final de ida de la Copa Sudamericana 2026

Esta semana se llevarán a cabo los cuartos de final de ida de la Copa Sudamericana 2026 y, sin duda, el compromiso que llama poderosamente la atención es aquel que medirá a Boca Juniors frente al Sao Paulo, dos equipos representativos tanto de Argentina como de Brasil.

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En teoría, ambas instituciones buscaron al inicio de temporada colarse a las instancias mayores de la Copa Libertadores; por tal motivo, el no conquistar la Copa Sudamericana sería un fracaso absoluto para cada una de ellas. ¿Cuándo y a qué hora será el Boca Juniors vs Sao Paulo?

¿Cómo llegan Boca Juniors y Sao Paulo a este duelo de ida?

Boca Juniors llega a este compromiso luego de eliminar sin ningún problema al Deportivo Recoleta por siete goles a uno. El Sao Paulo, por su parte, logró su pase a estos cuartos de final de la Copa Sudamericana tras superar al Bolívar de Bolivia por un global de 4-2.

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En cuanto a las Ligas domésticas se refiere, la realidad de ambas escuadras es completamente similar. Y es que, después de un inicio titubeante, el Boca Juniors se encuentra en la zona media de la tabla general por debajo de otras instituciones como Gimnasia, Newell’s y Vélez, por citar algunos ejemplos.

Del otro lado de la moneda se encuentra el Sao Paulo, equipo que ha tenido algunas complicaciones en la temporada actual y que, en estos momentos, está buscando puestos para competiciones continentales al ubicarse en el décimo lugar con más derrotas que victorias hasta ahora.

¿Cuándo y dónde ver en vivo los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Boca Juniors y Sao Paulo se verán las caras en el que es, sin duda, el juego más interesante de estos cuartos de final de ida de la Copa Sudamericana 2026. El compromiso se llevará a cabo este martes 8 de septiembre en la Bombonera a las 18:30 horas, y para verlo únicamente tienes que sintonizar Disney Plus.

