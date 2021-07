Problema en puerta para la Copa Sudamericana

El regreso de los torneos sudamericanos de clubes, no fue el mejor. Las actuaciones arbitrales, en específico del VAR, en los octavos de final de la Libertadores levantaron polvareda. Pero en la Sudamericana también hace aire ya que hubo un escándalo en el duelo entre dos históricos: Santos de Brasil e Independiente de Avellaneda. El cuadro brasileño se impuso por la mínima, pero los argentinos podrían reclamar el resultado.

Y es que Kaio Jorge, una de las jóvenes promesas del futbol brasileño, fue titular y convirtió la única anotación del partido. ¿El problema? Kaio Jorge no debió jugar ayer, el futbolista brasileño acumulaba tres amonestaciones consecutivas y por ello debía cumplir un partido de suspensión. El jugador de 19 años vio el cartón preventivo en los últimos tres compromisos de la Copa Libertadores.

La acumulación de tarjetas venía de la Copa Libertadores

Contra Boca Juniors en Villa Belmiro, ante The Strongest en la visita a

Bolivia y, finalmente, frente al Barcelona de Guayaquil en Ecuador. Santos terminó en tercer lugar del grupo C y por ende pasó a jugar la Copa Sudamericana, pero el cambio de competencia no exime al delantero de cumplir la sanción por acumulación de tarjetas.

“Los jugadores y/u oficiales de aquellos equipos, que a través de la presente edición de la Conmebol Libertadores clasifiquen a la Conmebol Sudamericana del mismo año, que se encuentren con sanciones pendientes de cumplimiento, como consecuencia de expulsiones o cualquier tipo de sanción rápida de los órganos judiciales, deberán cumplir obligatoriamente dichas sanciones en el mismo año de la Conmebol Sudamericana”, es lo que estipula el artículo 162 en su inciso 5 el Código Disciplinario de la Confederación Sudamericana de Futbol.

De esa parte del reglamento podría agarrarse Independiente de Avellaneda para tratar de revertir su derrota. Pero, Santos también podría defenderse ante la Comisión disciplinaria con el artículo 75.3: “la suspensión imputada a un jugador, por acumulación de tarjetas amarillas, en distintos partidos de una misma competición, en ningún caso será trasladada a otra competición”.

Es decir que ambos artículos se contradicen y, en caso de que Independiente decida presentar la protesta, habrá una batalla legal en los escritorios de la Conmebol. Pero dicha batalla deberá ser express, porque el duelo de vuelta se disputará la semana que viene.