¡Explotó contra Messi! El fuerte mensaje del Bofo Bautista tras polémico festejo

Este domingo 19 de enero del 2025, el ex jugador Bofo Bautista, histórico de Chivas, terminó explotando en sus redes sociales contra Lionel Messi por el festejo que hizo en el partido amistoso entre Inter Miami y América , encuentro que terminó empatado 2-2 y las Garzas lograron imponerse 3-2 en la tanda de penales.

Lionel marcó un gol ante América y su festejo se hizo viral en las redes sociales ya que el argentino se enganchó con la afición del equipo de coapa al hacerle una seña. Algunos internautas aseguraron que Messi hizo ese festejo para presumir y recordar que Argentina tiene tres mundiales ganados y México no ha logrado ganar ninguno.

Por el festejo de Messi, el Bofo publicó una historia en su Instagram, la cual es una foto de Bautista con la playera de la Selección Mexicana y en el piso se ve a Lionel Messi con su playera de Argentina. Agregó un mensaje en el que señaló que lo admiraba como jugador pero lo señaló de poco profesionalismo y educación por meterse con México.

“Te admiraba como jugador, pero meterte con mi país habla de tu poco profesionalismo y educación”.



😳🇲🇽 ‘Bofo’ Bautista responds to Lionel Messi on Instagram after his gestures towards the Mexican fans yesterday:

“I admired you as a player, but messing with my country, speaks of your lack of professionalism and education”. 🇦🇷 pic.twitter.com/xA8wDYwDrF

— All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) January 19, 2025