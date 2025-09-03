¡Una locura! ¿Cuánto valen los boletos más baratos para la fase de grupos del Mundial 2026?

Comienza la cuenta regresiva para disfrutar un evento que, sin duda, paralizará el mundo entero. El Mundial 2026 está prácticamente a la vuelta de la esquina, motivo por el cual luce interesante conocer el costo de los boletos más económicos que se venderán únicamente en la fase de grupos del torneo.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa del Mundo que se llevará a cabo el próximo año se perfila como una de las más interesantes y reñidas debido al nivel de las selecciones que aspiran por el campeonato; no obstante, también destacará por la cantidad de dinero que cada uno de los aficionados deberán pagar para formar parte de esta fiesta deportiva.

¿En dónde será el Mundial 2026?

Por primera vez en la historia, una Copa del Mundo se llevará a cabo en tres países distintos al mismo tiempo, esto con la intención de que más personas se unan a esta fiesta deportiva. Y si bien Estados Unidos es el eje central, el Mundial 2026 también contará con algunos compromisos en México y Canadá.

¡Mes patrio y juega nuestra Selección! 🇲🇽



Enfrentaremos a dos grandes rivales asiáticos. La lista de convocados por Javier Aguirre está definida. 📋✅#PorMéxicoTodo 💚🤍❤️

*Publicidad para México* pic.twitter.com/zdJShdpNQR — Selección Nacional (@miseleccionmx) August 28, 2025

¿Cuántas selecciones estarán en el Mundial 2026?

Otro punto histórico que añadir a este Mundial 2026 es el hecho de que será el primero que contará con 48 selecciones. Cabe recordar que las últimas ediciones únicamente tenían 32 países; no obstante, el presidente de la FIFA aumentó el cupo para engrandecer la fiesta en turno.

¿Cuándo empieza la Copa del Mundo 2026?

El calendario de la FIFA establece que la siguiente Copa del Mundo comenzará el próximo jueves 11 de junio con la inauguración en el Estadio Azteca, el cual también pasará a la historia por ser el único en albergar tres ediciones mundialistas distintas. La gran final se programó para el domingo 19 de julio.

¿Cuánto cuestan los boletos más económicos para la fase de grupos?

Será el próximo 10 de septiembre cuando inicie formalmente el proceso para la compra de boletos para los partidos del Mundial 2026. En ese sentido, se sabe que los registrados e interesados podrán adquirir boletos para la fase de grupos de este evento, los cuales, curiosamente, no son nada económicos.

De acuerdo con la FIFA, el boleto más económico para la fase de grupos del Mundial 2026 ronda los 60 dólares , lo que al tipo de cambio actual sugiere poco más de mil 200 pesos. Los tickets más elevados, en ese sentido, tendrán un costo de seis mil 730 dólares; es decir, poco más de 125 mil pesos.