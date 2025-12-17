Vendieron menos de la mitad de boletos para el Portugal vs México: ¿qué pasó con el resto de entradas?

Todo México está emocionado por el amistoso ante Portugal que se disputará en marzo del año próximo en conmemoración a la reinauguración del Estadio Azteca (hoy Banorte). Sin embargo, el proceso de adquisición de los boletos fue un verdadero infierno para los aficionados, ya que el 11 de diciembre, fecha estipulada para su preventa, el sitio Fanki presentó fallas en su sistema y la venta tuvo que ser reprogramada. Pero eso no es todo, ya que una cantidad mucho menor de boletos habrían estado a la venta.

La preventa fue limitada y muy pocos obtuvieron su entrada

Reportes indican que la boletera Fanki, que estuvo a cargo de la comercialización, vendió únicamente 16,753 boletos durante la preventa exclusiva para los clientes de Banorte pospuesta el día 12 de diciembre, una cifra que resulta ser mucho menor a los 85,000 espectadores que permite albergar el nuevo Estadio Azteca.

El Estadio Azteca (Ahora Banorte) albergará el partido inaugural del Mundial 2026|Estadio Banorte

Un día después, el 13 de diciembre, la venta se abrió hacia todo el público, pero según los datos, solamente se pusieron a disposición 2,740 entradas adicionales. La alta demanda por presenciar este partido histórico provocó que, en cuestión de minutos, la plataforma anunciara que los boletos ya habían sido agotados. Esto significó que 19,493 boletos fueron ofrecidos al público.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Qué paso con el resto de los boletos?

La boletera Fanki informó mediante un comunicado que su plataforma operó con normalidad durante la venta de boletos para el partido México vs Portugal, luego de que el primer día fuera afectada por un ataque cibernético. La empresa aclaró que la decisión de poner a la venta únicamente 19,493 entradas de un aforo total de 85,000 en el Estadio Banorte fue tomada por los organizadores del encuentro y no por la boletera.

De acuerdo con fuentes cercanas a la organización, 6,300 boletos fueron asignados a palco habientes y otros 8,000 a plateas. El resto de las entradas quedó reservado para cumplir compromisos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF). En total, entre palcos, plateas y venta general, solo 33,794 boletos estuvieron disponibles, lo que dejó 51,206 entradas en manos de los organizadores.

Esto explica por qué miles de aficionados se quedaron con las ganas de estar presente en uno de los partidos más esperados del calendario de la Selección Mexicana durante el 2026.