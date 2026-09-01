NFL revela cuándo saldrán a la venta los boletos para su regreso a México

La NFL está cada vez más cerca de regresar a México y los aficionados ya tienen una de las noticias más esperadas: se dieron a conocer las fechas para comenzar a comprar boletos del partido entre Minnesota Vikings y San Francisco 49ers.

El encuentro marcará el regreso de la temporada regular de la NFL a territorio mexicano y provocará que el Estadio Banorte vuelva a recibir un partido de la liga después de varios años de ausencia.

La venta de entradas se realizará durante septiembre y estará dividida en diferentes etapas, por lo que los aficionados tendrán distintas oportunidades para conseguir un lugar.

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¿Cuándo salen a la venta los boletos para Vikings vs 49ers en México?

El proceso comenzará el 14 de septiembre con una primera etapa exclusiva. Posteriormente habrá una nueva oportunidad de compra antes de que se abra la venta para el público general.

La información disponible establece tres momentos para la comercialización de entradas:

14 de septiembre: primera preventa.

15 de septiembre: segunda etapa de venta.

17 de septiembre: venta general.

Los detalles sobre horarios, requisitos de cada preventa y disponibilidad de localidades deberán cnsultarse en los canales oficiales conforme se acerquen las fechas.

Hasta el momento, los precios de los boletos no han sido anunciados oficialmente.

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¿Cuándo se juega el Vikings vs 49ers en México?

Minnesota Vikings y San Francisco 49ers se enfrentarán el domingo 6 de diciembre de 2026 en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

Será el primer partido de temporada regular de NFL en México desde 2022, cuando los 49ers derrotaron 38-10 a Arizona Cardinals.

San Francisco volverá así a un país donde cuenta con una de las bases de aficionados más importantes fuera de Estados Unidos, mientras Minnesota disputará por primera vez un encuentro de temporada regular en territorio azteca.