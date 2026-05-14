Habrá lleno en el Nemesio Diez: precio de los boletos y todos los detalles del Toluca vs Tigres

Falta cada vez menos para la final de la Concacaf Champions Cup entre Toluca y Tigres, partido único que se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Diez y que definirá a un nuevo campeón internacional. Para todos aquellos que estén interesados en ir a alentar a su equipo, la institución escarlata ya lanzó la venta de boletos, aunque esta primera etapa será exclusiva para los abonados de los Diablos.

Desde las 10:00 horas del día miércoles 13 de mayo, los aficionados de Toluca pudieron comenzar a adquirir sus entradas para el juego que tendrá su desarrollo el día 30 de este mismo mes. Hasta este momento, los abonados podrán ejercer su compra de forma anticipada, ya que después del viernes se liberarán los asientos restantes para el resto del público. Todo parece indicar que el Nemesio Diez estará repleto.

El increíble precio de los boletos para el Toluca vs Tigres

Si bien es cierto que los precios establecidos por la institución escarlata para esta final internacional están entre los 600 pesos los más baratos y 2,700 los más caros, el mercado de reventa ya ha comenzado a colocar precios exorbitantes para ver a Toluca y Tigres en cancha definiendo el título de la Concachampions.

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Diversos reportes mencionan que revendedores están ofreciendo boletos para dicho juego por un valor de hasta 27,000 pesos en la zona de plateas, la cual su precio original es de 1,400. Lo mismo sucede para la zona general, donde los boletos son de 900 pesos, pero en el mercado informal se pueden llegar a encontrar hasta en 11,000 pesos. Una zona muy cotizada, ya que aquí suelen colocarse los seguidores del equipo visitante.

Además, la información indica que en los alrededores del Nemesio Diez ya hay personas con boletos que ofrecen las entradas hasta 8,000 pesos en plateas, 6,000 en preferente, 4,500 en general y 3,000 pesos en Tribuna Diablo, lugar donde se suelen colocar los grupos de animación del Toluca.

Los valores de los boletos para la final de la Concacaf estipulados por Toluca

Tribuna Diablos N3: $600

Tribuna Diablos N2 - N1: $660

General N2: $750

General N1: $900

Preferente N2: $1,050

Preferente N1: $1,200

Escarlata Alta: $1,200

Plateas: $1,410

Vid Eurus: $2,700

¿A qué hora es la final de la Concachampions 2026?

Toluca y Tigres se verán las caras el sábado 30 de mayo en el Nemesio Diez, partido que está estipulado para llevarse a cabo a las 18:00 horas (tiempo Centro de México). Será a encuentro único y además, el ganador tendrá su boleto para participar del Mundial de Clubes 2029 como así también participar de la Copa Intercontinental de la FIFA 2026.

