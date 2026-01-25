Bolivia vs México: ¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido de la Selección Mexicana rumbo ala Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Selección Mexicana continúa su camino de preparación hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este domingo 25 de enero, el equipo dirigido por Javier ‘Vasco’ Aguirre se mide ante el conjunto de Bolivia en el Estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera, en Santa Cruz de la Sierra que podrás ver EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca con la mejor narración y análisis.

SIGUE AQUÍ EL PARTIDO BOLIVIA VS MÉXICO

El partido forma parte de la gira de amistosos del conjunto azteca y representa una oportunidad clave para evaluar jugadores y consolidar la idea de juego de cara a la máxima cita del futbol.

RESUMEN: Panamá 0 - 1 México | Amistoso Internacional | Enero 2026

¿Cómo llega la Selección Mexicana a este partido?

La Selección Mexicana llega a este duelo luego de vencer por la mínima a Panamá en su primer amistoso en este 2026. Con una plantilla integrada exclusivamente por futbolistas de la Liga BBVA MX a excepción de Obed Vargas que juega en la MLS, México busca dar rodaje a piezas que podrían ser consideradas en la lista final para el Mundial. Bolivia, por su parte, encara este duelo como preparación para la repesca mundialista, instancia en la que intentará asegurar su boleto a la Copa Mundial de la FIFA. La Verde aprovechará la localía y la presión ambiental para poner a prueba a los aztecas.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Dónde ver el partido entre México vs Bolivia?

El encuentro México vs Bolivia se disputará este domingo 25 de enero a las 13:20 horas tiempo del centro de México. Los aficionados podrán seguirlo GRATIS y EN VIVO a través de TV Azteca por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero y David Medrano.

Aunque se trata de un amistoso, el partido tiene un valor estratégico. Para México, es una oportunidad de probar variantes tácticas y observar a jugadores jóvenes en un entorno exigente. Para Bolivia, es un ensayo general antes de la repesca, donde cada detalle puede marcar la diferencia. Ambos equipos buscan fortalecer su confianza y ritmo competitivo.

