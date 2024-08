¡Bombazo! Casi listo el remplazo de Uriel Antuna en Cruz Azul

Cruz Azul se alista para el Clásico de este fin de semana en contra de las Águilas del América, un partido con equipos con realidades muy diferentes, mientras el conjunto cementero llega de forma invicta a este cotejo, el América ni siquiera alcanza play in; sin embargo, será la primera vez que la Máquina juegue sin Uriel Antuna al que este día el director Deportivo Iván Alonso le mandó un mensajito tras su salida a los Tigres de la U de Nuevo León.

“La gestión deportiva la estamos llevando y denominamos proceso de cambio, el cambio y la transformación no es lo mismo, la transformación es el proceso y dicho esto el plan no cambia esté quien esté, lo único que genera es transformación continua, por fases a nivel de gestión, metodología, del capital humano y esto ha hecho que los planes no cambien según las altas o las bajas, sigue siendo el mismo soy un tipo que cree que generar imprescindibles en puestos genera que una organización pueda sucumbir cuando llegan esos cambios, para eso de la planeación se proyectan cuales van a ser las altas, un ejemplo en abril ya teníamos claras las altas y cuales eran bajas y las posibles bajas que íbamos a tener, no estuvimos lejos, eran porque estaban planeadas, quiero dejar claro que el plan deportivo sigue adelante tal cual sea, con quien esté y va a continuar con los que quieran continuar arriba del barco y quien no están las puertas abiertas”, mencionó Iván Alonso en conferencia de prensa.

Por otro lado el director deportivo también aclaró el tema de la recuperación de Gabriel “Toro” Fernández, delantero al que esperan pronto tener de regreso en la cancha luego de la lesión en la rodilla qué sufrió hacer seis meses y sea el atacante que necesitan los celestes tras la salida de Uriel Antuna a los Tigres.

“Fue contundente la respuesta del Toro, saliendo al cruce primero para dejar tranquila a la afición y para cortar esos trascendentes de prensa que no podemos controlar, le ponemos energía a las cosas que están en nuestro control, una lesión de cruzado anterior, el Toro hace una semana primero cumplió los seis meses, esa es una lesión de periodo largo porque es una lesión que sustituye en la rodilla y lleva 6 meses donde a partir de ahí tiene el alta deportiva, Gabriel ya la tiene, ahora comienza a tachar días para otra alta que es diferente, estamos felices de que el tiempo vaya transcurrido a lo que nos vayamos planteando y como lo dijo pronto lo volveremos a ver en la cancha”, destacó Alonso.

La Máquina de Cruz Azul jugará este sábado ante las Águilas del América en el clásico joven del Apertura 2024.