Bombazo: la prensa argentina asegura que Fernando Gago volvería a México

Todo México está a la expectativa del inicio del Torneo Apertura 2025, competencia que ya tiene calendario oficial y que comenzará el próximo mes de julio. Los distintos equipos de la Liga BBVA MX se están preparando para esta nueva temporada y, desde Argentina, un fuerte rumor empezó a resonar en territorio azteca. Resulta que Fernando Gago podría regresar al país pero, en esta ocasión, para dirigir al Necaxa.

Resulta que en estos últimos días, ‘Los Rayos’ recibieron la mala noticia de que Nicolás Larcamón es el candidato número uno a dirigir a Cruz Azul pensando en la próxima temporada. Como si fuese poco, ‘La Máquina Cementera’ también iría en busca de José Paradela . En este contexto, el periodista argentino César Luis Merlo confirmó en sus redes sociales que Necaxa le hizo una oferta formal a Fernando Gago para que sea su entrenador en el Torneo Apertura 2025.

Mexsport Fernando Gago es el DT elegido por Necaxa para el Apertura 2025.

Según pudo comentar el periodista argentino, las negociaciones con el ex Chivas son firmes, aunque hasta el momento, no hay una decisión por parte del entrenador. La idea de Necaxa es anunciar a Gago una vez se cierre el fichaje de Larcamón a ‘La Máquina’. Cabe destacar que Fernando viene de un paso silencioso por Boca Juniors, donde no ganó ningún solo título y quedó en libertad de acción luego de que la dirigencia le haya rescindido el contrato.

¿Cómo fue el paso de Fernando Gago por la Liga BBVA MX?

No sería la primera vez que Gago pisaría suelo mexicano, ya que anteriormente supo dirigir a Chivas. Los aficionados jamás le perdonaron al DT su salida inmediata del ‘Rebaño’ en el segundo semestre de 2024 para dirigir Boca, donde luego fue despedido por malos resultados. En Chivas, Gago dirigió 38 partidos contando todas las competiciones y tuvo un promedio de 1.58 puntos por partido.