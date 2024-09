¡Bombazo! Willer Ditta confiesa quién podría ser el futuro delantero de Cruz Azul

Cruz Azul sigue en plan grande en este Apertura 2024 y a pesar de que perdió el invicto la semana pasada en su visita al Atlético de San Luis, se mantuvo en el liderato, regresó a la victoria y aún cuenta con el invicto en casa tras derrotar al Guadalajara en el estadio Azul, duelo correspondiente a la Jornada 9 del fútbol mexicano.

Mientras se prepara el cuadro celeste rumbo a su partido del fin de semana en donde visitan los Tuzos de Pachuca, el defensor de la Máquina de Cruz Azul, Willer Ditta confesó sorpresivamente quién podría ayudar en el ataque celeste en un futuro y la respuesta es él mismo. Willer recordó en entrevista para Azteca Deportes sus tiempos como delantero e incluso mencionó que sigue entrenando junto a los delanteros por algunos días para mejorar la definición frente al arco.

“Sí, era delantero, tuve mi época, era de los buenos por circunstancias del fútbol y circunstancias y decisiones de algunos entrenadores, me hacen defensor y bueno, mírame ahora, dónde estoy. Ahí me quedo siempre a hacer definición con ellos penaltis, definición de cabeza, me gusta muchísimo y siempre estoy compitiendo con los delanteros”.

Por otro lado, el defensa colombiano aseguró que a pesar de haber dejado la vara muy alta por lo hecho el torneo anterior en donde se quedaron a un paso de conseguir la ansiada décima corona, este torneo quieren más, además de hacerle una promesa personal a los seguidores cementeros.

“Es un Cruz Azul que cada día quiere más, estamos trabajando para eso para seguir manteniendo la vara muy alta, para seguir mejorando que cada vez todo México se sienta más identificado con Cruz Azul, con un equipo que marca la historia, un estilo de juego y ser el mejor equipo de México es lo que buscamos así que esté Cruz Azul está para grandes cosas que la gente siga acompañando nos que siga conectada con nosotros, porque sin duda vamos a ir conseguir un título y Willer Ditta va a ir a muerte por cada pelota y a seguir sumando la camiseta”, puntualizó el futbolista sudamericano.

Cruz Azul se medirá este sábado a Pachuca antes de regresar al Estadio Ciudad de los Deportes la próxima semana y recibir a los Rayos del Necaxa para tratar de mantener el invicto en casa y el liderato del futbol mexicano.