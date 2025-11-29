Selecciones latinas y su destino para el sorteo del Mundial 2026

La FIFA reveló oficialmente la conformación de los bombos del sorteo del Mundial 2026, un anuncio que impacta directamente a las selecciones latinas ya clasificadas para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La expectativa es enorme: los fans esperan conocer los 12 grupos, los cruces y quiénes enfrentarán a los gigantes del continente desde el primer partido.

Bombos del Mundial 2026: ¿dónde quedaron las selecciones latinas?

Ocho selecciones de América Latina ya tienen su boleto. México, como anfitrión, encabeza el bombo 1, donde también figura Argentina, vigente campeona del mundo. Los dos países evitarán cruzarse con potencias como España, Francia e Inglaterra, protegidas para no enfrentarse entre sí hasta semifinales.

Por su parte, Colombia, Uruguay y Ecuador quedaron ubicados en el bombo 2, lo que los coloca en una posición cómoda para evitar a las máximas potencias en fase de grupos, pero no exentos de complicados emparejamientos contra europeos de segunda línea.

Panamá y Paraguay, dos selecciones que vienen creciendo en eliminatorias y torneos regionales, aparecen en el bombo 3, donde podrían enfrentar a cabezas de serie históricos como Brasil, Alemania o Portugal.

Finalmente, Bolivia, que buscará su pase vía repechaje intercontinental en 2025, está proyectada para ubicarse en el bombo 4 en caso de clasificarse, junto a selecciones como Haití, Curazao y los posibles clasificados de Concacaf.

Cómo será el sorteo del Mundial 2026 y qué esperar

El sorteo del 5 de diciembre en Washington, D.C. será diferente al de ediciones anteriores. Los cabezas de serie ocuparán automáticamente la posición 1 de sus grupos, y una tabla predefinida determinará el orden de partidos sin necesidad de sortear posiciones internas.

Una de las reglas más importantes es la prohibición de enfrentar selecciones de la misma confederación en un mismo grupo —salvo Europa, que con 16 equipos tendrá cuatro grupos con dos representantes. Esto protege a Argentina, Brasil y México de chocar entre sí en fase de grupos.

Con un Mundial de 48 equipos y 12 grupos, la expectativa por el acomodo final es altísima. Para las selecciones latinas, la fase inicial puede marcar su ruta hacia octavos, especialmente en un torneo más largo, más exigente y con más participantes que nunca.