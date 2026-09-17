Estos son los borrados de Pumas que ya buscarían salida del equipo

La mitad del torneo ya está aquí y el entorno de los Pumas se encuentra en una total tensión. La situación no inició de manera positiva y ahora se requieren resultados contundentes. Sin embargo, en el ámbito de los futbolistas, hay algunos que realmente fueron borrados por el Tano. Incluso, ya pensarían en salir del club ante la falta de oportunidades.

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¿Qué jugadores tiene borrados Esteban Solari con Pumas?

La llegada de Solari se percibió en general positiva. Ante la caída abrupta del proyecto con Efraín Juárez, el estratega argentino venía de un excelente trabajo con Pachuca y eso le permitió la llegada al club auriazul como parte de una solución hasta cierto punto lógica. Sin embargo, eso significó el final de oportunidades para varios elementos del actual plantel.

El futbolista que ha sido completamente borrado es Santiago López, que tras volver de una etapa con el Atlético Ottawa solamente ha recibido un minuto de oportunidad en cancha. Mientras tanto, otros elementos como Jesús Rivas (16’), Santiago Trigos (66’) o Ángel Azuaje (68) tampoco han recibido más de 70 minutos. Y es que estos 3 últimos habían sido constantes en la etapa con Juárez.

Con dicha realidad, no sería extraño que la directiva o los propios jugadores pidan un cambio de equipo o algún préstamo. Sin embargo, el problema de los Pumas es ver que las presentaciones con Esteban Solari han sido estadística y futbolísticamente malas. Ante eso, estos dos duelos previos a la Fecha FIFA larga son claves para estabilizarse en la clasificatoria general.

¿Esteban Solari tiene su lugar asegurado en el banquillo de Pumas?

Tal como los propios estrategas y sabios del futbol indican, nadie está libre de perder su trabajo en un contexto tan exigente como el del balompié mexicano y de los torneos cortos. En ese sentido, las estadísticas no están del lado de los Pumas de Esteban Solari. A su mando, el club suma seis derrotas, tres triunfos y dos empates. Allí se atravesó una terrible Leagues Cup, que incluyó la lesión de Sebastián Córdova, pero la afición ya pierde la paciencia después de un torneo pasado donde llegaron a la final.