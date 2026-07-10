El dardo de Esteban Solari a Efraín Juárez en su presentación con Pumas

Esteban Solari fue presentado como nuevo director técnico de los Pumas durante una conferencia de prensa en la que estuvo presente Antonio Sancho, el vicepresidente deportivo del Club Universidad Nacional. Ahí, el nuevo estratega auriazul señaló que encontró un equipo que tiene todas las herramientas para ser campeón y con ello obtener un logro que lo haría ser mejor que Efraín Juárez, su predecesor.

Los Pumas fueron los superlíderes del Clausura 2026, pero cayeron en la final del torneo ante Cruz Azul. Ahora, tras sus primeros días al mando de la institución universitaria, Esteban Solari indicó que encontró un equipo lleno de líderes que anhelan obtener el campeonato y que en conjunto jugadores, entrenadores, directivos y afición pueden construir un equipo lo suficientemente fuerte como para contender por el título.

“Encontré un equipo que tiene ganas de tirarse de vuelta la mejor actuación para poder lograr los objetivos. Vi mucha predisposición a entender rápido cual era la idea de juego. Mucho compromiso, mucho profesionalismo. Vi líderes que tienen ganas de tener otra oportunidad de luchar por lo que no pudieron luchar el año pasado”, dijo Solari. “Todo eso, sumado a las ganas que tenemos nosotros como cuerpo técnico, a la intención de la directiva de construir una familia y la fuerza que nos da nuestra afición, creo que tenemos un montón de herramientas para ir en busca de eso que todos deseamos”.

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“Pumas tiene un sentido de pertenencia muy grande”

El nuevo estratega también hizo mención de algo importante para los Pumas. Esteban Solari aseguró que la identidad de grupo del conjunto universitario es tan grande porque representa los valores más destacados de los mexicanos. Por eso, quiere tener éxito con el equipo para representar de mejor manera esos valores.

“Este club, lo que tiene, es un sentido de pertenencia muy grande. A mí me gusta eso, porque cuando uno llega a un club trata de generar una identidad de grupo y acá la identidad de Pumas es muy fuerte, representa los mejores valores de los mexicanos”, dijo Solari. “Este club representa muchísima gente que ha sido muy importante para este país y lo hace a través del deporte”.

El debut de Solari como entrenador de los Pumas será este domingo en el Estadio Olímpico Universitario. El cuadro auriazul enfrentará al América de Cali en un partido amistoso para poner fin a su pretemporada. Después, el debuto en el Apertura 2026 de la LIGA BBVA MX será contra Pachuca en casa el 18 de julio.