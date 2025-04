Alineaciones confirmadas Borussia Dortmund vs Barcelona partido de HOY martes 15 de abril, por la vuelta de los Cuartos de Final de la Champions League 2025

Este martes 15 de abril del 2025, regresa la actividad de la Champions League 2025 con los partidos de vuelta de los Cuartos de Final. Uno de los encuentros más llamativos del día es el Borussia Dortmund vs Barcelona, el partido de vuelta en el que los alemanes buscan una remontada épica que les permita alcanzar las semifinales del certamen. Las alineaciones ya están listas y te las trae Azteca Deportes.

El partido se disputará en punto de las 13 horas tiempo del centro de México en el Estadio Signal Iduna Park. El juego parece estar casi resuelto y el Dortmund buscará hacer una remontada épica pues el partido de ida terminó 4-0 a favor de los culés con goles de: Raphinha, doblete de Robert Lewandowski y Lamine Yamal. Para la vuelta, el Dortmund jugará en casa, por lo que espera que con su afición pueda lograr acercarse a la remontada.

Alineaciones confirmadas del Borussia Dortmund vs Barcelona

Alineación de Borussia Dortmund

Niko Kovac decide mandar la siguiente alineación para poder buscar la remontada ante el conjunto del Barcelona en el encuentro de vuelta y soñar con avanzar a las Semifinales.

Portero: Kobel

Defensas: Süle, Bensebaini y Anton

Mediocampistas: Yan Couto, Nmecha, Svensson, Adeyemi y Gross

Delanteros: Beier y Guirassy.

Niko tendrá dos bajas clave para el encuentro, ya que no podrá contar con Emre Can por problemas musculares y Carney Chukwuemeka por un golpe en el muslo) y no estarán disponibles para el encuentro ante Barcelona.

ℹ️ Emre Can (muskuläre Probleme) und Carney Chukwuemeka (Schlag auf den Oberschenkel) stehen uns kurzfristig nicht zur Verfügung. — Borussia Dortmund (@BVB) April 15, 2025

Alineación de Barcelona

Hansi Flick decide mandar la siguiente alineación, con la intención de buscar el resultado y no conformarse con el marcador de ida.

Portero: Szczęsny

Defensas: Koundé, Cubarsí, Ronald Araújo y Gerard Martín

Mediocampistas: Frenkie de Jong, Fermín López y Gavi

Delanteros: Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.