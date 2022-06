Box Azteca transmitirá Jaime Munguía vs Jimmy Kelly EN VIVO

El boxeador de Tijuana, Jaime Munguía volverá a escena en La Casa del Boxeo, pues se verá las caras ante el británico Jimmy Kelly, pelea que podrás disfrutar en Box Azteca.

VE AQUÍ LA PELEA ENTRE MUNGUÍA VS KELLY EN VIVO

Jaime Munguía no peleó con Daniel Jacobs porque pedía mucho dinero

Munguía regresará al cuadrilátero luego de haber ganado a D’Mitrius Ballard en la Plaza de Toros, ahora el boxeador azteca se medirá ante Jimmy Kelly, en el Honda Center en Anaheim, Estados Unidos, el combate está pactado a 12 asaltos por el título intercontinental de peso medio de la OMB.

El pugilista de 25 años, que Jaime Munguía se encuentra en un grupo de elite del boxeo mexicano, pues está invicto junto al Zurdo Ramírez, Pollo Aguilar y Rey Vargas.

Récord de Jaime Munguía previo a enfrentar a Jimmy Kelly

Munguía tiene 39 peleas como profesional y todas ha salido victorioso, con una marca de 31 peleas ganadas por la vía del nocaut, lo que lo convierte en un boxeador de alto nivel.

Sólo Gilberto Zurdo Ramírez tiene más peleas como invicto con 44 duelos, este año Munguía tuvo como opción enfrentar a Daniel Jacobs, sin embargo, no se dio la pelea por qué el estadounidense pedía mucho dinero.

“El peso medio me ha funcionado bien, hemos tenido grandes avances en los entrenamientos. Creíamos que íbamos a pelear con Jacobs, teníamos 4 semanas, pero después dijo que siempre no, quería mucho dinero y no se pudo hacer la pelea”, comentó.



¿Quién es Jimmy Kelly, rival de Munguía?

Jimmy Kelly de Reino Unido tiene 28 peleas y tiene 26 triunfos, 10 de eso por la vía del cloroformo y tan sólo dos descalabros. La última pelea fue el 25 de febrero de este año, en esa ocasión de midió ante Kanat Islam.



¿Horario y dónde ver Jaime Munguía y Jimmy Kelly?

Este sábado 11 de junio por la señal de Box Azteca, La Casa del Boxeo podrás ver la pelea entre Jaime Munguía y Jimmy Kelly que se realizará en el Honda Center en Anaheim, Estados Unidos en punto de las 11:00 pm en Azteca 7, además del sitio web de aztecadeportes.com y la app oficial de Azteca Deportes.