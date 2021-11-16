Box Azteca llega a su 15 Aniversario, como la marca más sólida

Este próximo 20 de noviembre, Box Azteca, La Casa del Boxeo, tendrá un fastuosa celebración por sus 15 años, en la que tendremos grandes invitados del boxeo de antaño y actual y en donde se disfrutarán de dos peleas de alto calibre que serán el plato fuerte de nuestra fiesta.

El boxeo en México tiene un lugar especial, siendo uno de los deportes más populares o el más popular y sin duda el que más triunfos y alegrías nos ha brindado a lo largo de los años. Pero hubo unos años en que ese arraigo se vio afectado por la falta de transmisiones por televisión abierta y de manera gratuita, por lo cual surgió la idea de devolverlo al alcance de los aficionados.

El proyecto gozó de un voto de confianza, pero por los tiempos comerciales se transmitía por la madrugada, pero fue una grata sorpresa cuando los ratings marcaban un repunte con todo y el complicado horario. Por ese motivo, se logró establecer un día y un horario, siendo el sábado por la noche, el momento justo de transmitir las peleas desde diferentes puntos de México y el mundo.

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Con un éxito que se buscó, pero que llegó medianamente rápido, se logró cumplir un año, un par de años, un lustro, de forma extraordinaria llegamos a la década y ahora con una alegría que queremos compartir con todos los aficionados, celebramos 15 años.

Parece que la tarea ha sido sencilla, pero en realidad ha sido un gran desafío, pues encontrar socios promotores que puedan gestionar y celebrar funciones serias, responsables y seguras en ocasiones fue complicado, pero con la compañía Zanfer se han creado lazos tan fuertes, que el boxeo lo mantenemos en el punto más alto.

Box Azteca está de fiesta por su 15 aniversario

Mantenernos en el gusto de la afición al boxeo

Además, satisfacer a los aficionados por 15 años ha sido un reto, pues siendo La Casa del Boxeo, no nos podemos estancar y debemos reinventarnos para mantener este romance que cumple 15 años entre la marca Box Azteca y toda la amable audiencia.

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El boxeo además tiene la particularidad y el deleite de dividir las opiniones: y parafraseando a Eduardo Lamazón “Don Lama”, que opina que si todos coincidieran, no habría diversión ni afloraría la pasión.

En Box Azteca, no es la excepción por lo que en cada combate las opiniones se dividen entre Julio César Chávez, Don Lama, Rodolfo Vargas, Rafa Ayala y César Castro.

Eso ha creado que la afición, tome parte en el debate y que se sumen a las opiniones de algún cronista del Box Azteca Team.

La tarea es en muchos frentes, día a día, pensando en ofrecer siempre el mejor producto, lleno de pasión y entrega para mantener en un alto nivel a La Casa del Boxeo.