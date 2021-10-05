Box Azteca transmitirá en vivo Tyson Fury vs Deontay Wilder

El sábado 9 de octubre, Box Azteca transmitirá EN VIVO la pelea de pesos completos entre el campeón del Consejo Mundial de Boxeo Tyson Fury y el retador peligroso Deontay Wilder.

Fury y Wilder completarán este próximo sábado la trilogía de una las últimas grandes rivalidades en el boxeo y en la división de los pesados, motivo por el cual las declaraciones y amenazas se han hecho presentes a escasos días de que suban al encordado.

Wilder afirma que regresa fuerte y vengativo

El norteamericano, atleta y ex campeón de peso completo, recalcó hace unos días que va al duelo ante Fury, con el hambre de dejarlo en la lona.

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“Tú dices que eres un camión semi, ¡pero yo soy una locomotora!”, comentó Wilder en un video, respondiéndole cuando Fury alegó que él sería como un camión atropellándolo, esto durante la conferencia de prensa en Los Ángeles.

“Quiero revancha en forma de sangre. Obtendré mi venganza el 9 de octubre”, acotó Wilder.

“Estoy super concentrado”, adelantó el ex campeón y agregó que “esta es la segunda fase de mi trayectoria. Yo me divertí ganando y defendiendo el título por cinco años. A esta altura, nosotros estamos siendo serios sobre todo. Estoy contento y encantado de estar aquí”.

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La agenda de eventos previo a la pelea Fury vs Wilder

El martes 5 de octubre, ambos pugilistas llegarán a Las Vegas, en donde habrá eventos protocolarios de la llegada de ambos boxeadores, en la plaza de la Arena T-Mobile de Las Vegas.

El miércoles se celebrará la rueda de prensa final, con la presencia de ambos boxeadores y sus equipos de trabajo, evento que causa expectativas, pues podrían aparecer amenazas, insultos y contacto físico.

El viernes, en el MGM Grand Arena de Las Vegas, Fury y Wilder subirán a la báscula, solo para acotar en el tonelaje en el que subirán a pelear.

El sábado, en la T-Mobile de Las Vegas, será la reyerta entre Fury y Wilder, la cual podrás seguir por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra app.