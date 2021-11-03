Ser campeón indiscutido inmortalizará mi nombre.- Caleb Plant

Este sábado, La Casa del Boxeo se viste de gala para transmitir en vivo la pelea de Saúl Canelo Álvarez en la que medirá fuerzas ante el estaodunidense Caleb Plant, pugilista que con las suficientes credenciales, asegura que podrá derrotar al mexicano y unificar todos los títulos de la división.

El duelo entre Canelo Álvarez y Caleb Plant significará la reyerta en la que los cetros de la categoría de las 168 libras, pertenezcan a un solo boxeador. Nunca en la historia, en los supermedianos ha surgido un campeón indiscutido.

Ese es el objetivo tras el cual va Saúl Álvarez, que se planteó al medirse ante Callum Smith en diciembre del 2020. El azteca busca romper esa meta y luego se pondrá otros objetivos en su importante carrera.

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Plant busca ser un obstáculo par Canelo Álvarez

Caleb Plant, de 29 años de edad tiene en la mira, del mismo modo que Canelo, lograr la unificación en las 168 libras. En el papel no tiene nada que perder y todo que ganar, pues viene como el menos favorito, pero con argumentos sólidos para eventualmente dar la sorpresa.

Plant asegura que esta es la oportunidad de su vida y con la cual podría escribir su nombre y apellido en los libros de historia por dos motivos:

1.- Vencer a Canelo Álvarez: En caso de derrotar de Saúl Álvarez, Plant daría la sorpresa esa noche y de todo el año, pues sería además interrumpir la racha de 15 peleas sin conocer la derrota.

2.- Unificación: Sería el primer boxeador de la división de los supermedianos en ser el titular de todas las organizaciones.

“El ser indiscutido inmortalizará a mi nombre en los libros de historia del boxeo. Esa es mi razón para hacer esto. Ese era mi objetivo cuando comencé a boxear”, declaró días atrás Caleb Plant.

Los campeonatos que expone Caleb Plant y Canelo Álvarez

En la pelea de este sábado que podrás seguir desde las 9:00 PM a través de Azteca Siete, A Más, ADN 40, Azteca Uno, además de aztecadeportes.com y nuestra app, saldrá Canelo Álvarez a defender el cetro del Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo.

Por su parte, Plant pone en la mesa la faja de la Federación Internacional de Boxeo, la cual ha defendido de forma exitosa en tres ocasiones luego de derrotar a Oscar Uzcátegui el 13 de enero del 2019.