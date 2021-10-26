Canelo Álvarez muestra su peso a dos semanas de la pelea vs Plant

La pelea de Saúl Canelo Álvarez está a casi dos semanas de distancia y el mexicano está en una condición atlética y deportiva envidiable para la reyerta ante Caleb Plant en la que buscará hacer historia como el primer unificado en las 168 libras.

El combate a 12 asaltos será este próximo 6 de noviembre en el MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada en donde Canelo llega como amplio favorito y más aún que se conoce su peso a días del duelo.

Saúl Canelo Álvarez mostró una foto en la que marca la báscula, 174.8 libras, una gran cifra de cara al duelo, pues se encaminará al corte de peso en donde no tendrá dificultades, conociendo su disciplina.

El peso de las 168 libras lo tendrá que dar el viernes 5 de noviembre en la ceremonia de pesaje y está a un extraordinario tiempo para ese evento.

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¿Cómo suele llegar a sus peleas Canelo en el peso?

Saúl Álvarez explicó a Box Azteca en la última ceremonia de pesaje, que está en el peso supermediano, pues es en la división en la que puede manejar sin problemas su tonelaje para las peleas y recordó que en categorías menores tenía algunas dificultades por lo que desgastaba su cuerpo.

En su última pelea, que fue ante Billy Joe Saunders en la Arena T Mobile, Canelo pesó 167.4 libras y se le vio entero en el pesaje y al duelo subió poderoso.

Canelo Álvarez y el objetivo que tiene en la mira

Saúl Álvarez confirmó a Box Azteca en recientes días, que previo al encuentro ante Callum Smith, se decidió que irían a la unificación en los títulos de las 168 libras. Primero obtuvo el cetro de la Asociación Mundial de Boxeo y del Consejo Mundial de Boxeo, el cual estaba vacante, en tanto que el de la AMB se lo quitó al europeo.

En febrero se midió ante Avni Yildirim en pelea mandatoria en un encuentro que no significó ningún problema para el mexicano. En mayo llegó el duelo en el que buscaba el cetro de la OMB, que tenía en su poder Billy Joe Saunders derrotándolo en 8 asaltos con un golpe brutal al pómulo derecho.

De este modo, Canelo solo necesita de ese cinturón de la FIB para coronarse campeón unificado, siendo el primero en la historia en conseguirlo en esa categoría y en cuanto a pugilismo mexicano se refiere.

Box Azteca celebrará sus 15 años con Canelo Álvarez

Como parte de los grandes eventos que Box Azteca tiene agendados para celebrar sus 15 años, está el duelo de Canelo Álvarez ante Plant, la cual podrás ver en vivo el 6 de noviembre desde las 9 de la noche.