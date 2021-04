Seis grandes boxeadores ingleses que han caído ante Canelo

Saúl “Canelo” Álvarez ha enfrentado a seis peleadores británicos a lo largo de su carrera profesional que comenzó en el año 2005. El saldo del peleador tapatío frente a la “Union Jack” es de seis victorias, cuatro de ellas por nocaut, dos decisiones unánimes y cero derrotas.

El primer inglés en caer fue Matthew Hatton el 5 de marzo del 2011. En disputa estaba el campeonato mundial peso superwelter (154 libras = 69 kilos, 853 gramos) del Consejo Mundial de Boxeo (WBC/CMB), Canelo se llevó la victoria y el título con todo y que le quitaron un punto al final del séptimo episodio por tirar un golpe fuera de tiempo. Las tres tarjetas fueron idénticas 119-108 en favor de Saúl Álvarez.

El segundo fue Ryan Rhodes el 18 de junio del 2011. Ryan cayó en el cuarto episodio pero se levantó para aguantar casi las 12 vueltas completas en Tlajomulco de Zúñiga. Canelo ganó por nocaut técnico en el round 12 y logró la primera defensa exitosa del cinturón superwelter del CMB.

Te puede interesar: Ser disciplinado es la clave: Andy Ruiz

Uno de los nocauts más espectacular del ‘Canelo’ Álvarez

La tercera víctima británica fue Amir Khan el 7 de mayo del 2016 con uno de los nocauts más espectaculares en la carrera del Canelo. El llamado “King Khan” cayó noqueado en el sexto episodio en la T-Mobile de Las Vegas en la primera defensa exitosa del título mundial peso medio (160 libras = 72 kilos, 575 gramos) del CMB.

El siguiente en la lista es Liam Smith el 17 de septiembre del 2016 en el estadio de Los Vaqueros de Dallas. En juego estaba el cinturón superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (WBO/OMB) que le pertenecía al europeo. La pelea se fue hasta el round 9, cuando “Canelo” le arrebató el título mundial al “Beefy” con un gancho al hígado.

Rocky Fielding fue el quinto de la lista, en el Madison Square Garden el 15 de diciembre del 2018. Fielding era el monarca de Asociación Mundial de Boxeo y “Canelo” le arrancó el cinturón en 3 episodios. Fue una victoria significativa para Álvarez porque conquistó su tercer título en distinta categoría.

Te puede interesar: Chris Arreola, la pesadilla que enfrentó a Klitschko va por Andy Ruíz

El hombre que completa el “Six Pack” es Callum Smith (hermano de Liam). La pelea se llevó a cabo en el Alamodome de San Antonio por el título vacante del CMB en peso supermedio y por el de la AMB en manos de Callum. Saúl ganó la pelea por unanimidad con tarjetas 111-117, 109-119 y 109-119.

Ellos son los 6 rivales británicos que han intentado vencer al “Canelo” y no lo han conseguido. El invicto Billy Joe Saunders podría ser el séptimo, o podría romper la racha devoradora del mejor libra por libra del mundo Saúl “Canelo” Álvarez. “Keep Canelo and Carry On”.

Cuándo y dónde ver en vivo Canelo vs Sounders

No te pierdas Canelo vs Saunders el sábado 8 de mayo en vivo a través de Azteca 7, La Casa del Boxeo, aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.