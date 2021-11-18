Canelo Álvarez reconoce el gran trabajo de su entrenador Eddy Reynoso

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez está en la Ciudad de México, para acompañar a su entrenador Eddy Reynoso, que recibirá este jueves un reconocimiento en el Senado de la República, por motivo de su denodada labor.

Esta mañana, en un hotel de la Ciudad de México, Canelo Álvarez puntualmente salió con rumbo al Senado, para estar presente en una ceremonia especial, para que su manager y entrenador, que tras gestar grandes hazañas, será enaltecido.

Eddy Reynoso, ha sido el entrenador de Canelo Álvarez toda su carrera, y ahora además es el entrenador de Óscar Valdez, Andy Ruiz, Ryan García, Frank Sánchez y Joselito Velázquez. Ha llevado a la cima a Saúl Álvarez y a Valdez y alista al resto de sus pugilistas para coronarlos.

Las palabras de Canelo Álvarez para Eddy Reynoso

El boxeador Saúl Canelo Álvarez, manifestó a Box Azteca, el orgullo que le causa este reconocimiento para su entrenador, a quien afirma es más que su entrenador, “es familia”.

"Es muy importante para mí estar aquí, en donde recibirá este premio porque lo tiene bien merecido. Para mí es un orgullo y muy contento de que lo reconozcan por todo el trabajo, no ha sido fácil llegar a donde estamos, hemos trabajado mucho, él ha trabajado mucho. Lo quiero demasiado, es mi familia, lo he visto trabajar mucho y pues muy orgulloso de él”, comentó Canelo Álvarez.

Canelo Álvarez pone su carrera en manos de Eddy Reynoso

Además, Canelo Álvarez manifestó que respecto a su futuro busca volver en mayo, aunque se limitó a decir que encarga a Eddy Reynoso su futuro, y que él solo se limitará a entrenar y prepararse para los desafíos que se presenten.

En el horizonte, parece que peleará en mayo ante Ilunga Makabu buscando destronarlo, para quitarle el campeonato crucero del CMB, que tiene actualmente el peleador de El Congo.