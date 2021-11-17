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Canelo Álvarez busca pelear en mayo para ser campeón crucero

Eddy Reynoso pidió abiertamente que el Consejo Mundial de Boxeo le dé la oportunidad a Canelo Álvarez de pelear por el campeonato crucero.

Eddy Reynoso entrenador de Canelo Álvarez

Escrito por: Azteca Deportes

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez busca pelear el próximo mes de mayo ante el campeón crucero del Consejo Mundial de Boxeo, Ilunga Makabu, para lograr la hazaña de ser campeón en 5 divisiones diferentes. El reto ya fue lanzado este martes en el segundo día de actividades de la Convención 59 del Consejo Mundial de Boxeo.

En una jornada llena de actividad, el broche se convirtió en una verdadero noticia que impactó al mundo del boxeo, pues Saúl Álvarez busca subir de las 168 libras hasta las 200 libras en un corto tiempo.

Eddy Reynoso pide oportunidad para que Canelo sea campeón crucero CMB

En las sesiones del CMB, tocó el turno de las peleas mandatorias, en las que se explicó que en el caso de los supermedianos, David Benavidez debería de medirse ante un rival por definir y que el campeón tendría que ir después ante Canelo Álvarez, monarca de las 168 libras.

De pronto, apareció Eddy Reynoso y pidió la palabra, señalando que luego de unificar en la división, tenía una solicitud especial para todos los representantes del CMB y para Mauricio Sulaimán, buscando enfrentar al monarca de los cruceros en el CMB, Ilunga Makabu en mayo, de ser posible.

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"Ahora como representante de Canelo Álvarez, vengo aquí para levantar la voz y pedirle al CMB, la siguiente pelea para Canelo, y buscar al campeón crucero, Ilunga Makabu".

Ante este reto, Mauricio Sulaimán, preguntó si está en realidad era una solicitud formal, a lo que Eddy dijo: “Como manejador de Canelo y representante pido esta pelea, ya sea para mayo o junio, pero preferentemente en mayo”.

Saúl Canelo Álavrez



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Las vías para que sea posible una pelea por el campeonato crucero del CMB para Canelo Álvarez

El boxeador mexicano Saúl Álvarez, y su equipo de trabajo, tienen dos vías para poder aspirar a la pelea por el título mundial en las 200 libras:

1: Makabu tiene una pelea en enero y el CMB recalcó que el duelo sería contra el ganador de esa reyerta, a lo que dijo que Eddy que “también podría ser”.

2: Eddy Reynoso manifestó que por su parte, la intención es enfrentar a Makabu, motivo por el cual, buscarán que la pelea de enero no se celebre. “Trataremos de tumbar esa pelea para ir en mayo ante Makambu”.

Canelo Álvarez

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