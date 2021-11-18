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Box Azteca tendrá una gran celebración por cumplir 15 años

Box Azteca está de manteles largos por la celebración de sus 15 años, siendo la marca líder en el pugilismo en México; nuestra fiesta será fastuosa.

Box Azteca celebra 15 años La Casa del Boxeo

Escrito por: Azteca Deportes

El deporte del boxeo en México, tuvo un parteaguas con la aparición de Box Azteca, que convocó a promotores, boxeadores, entrenadores, patrocinadores y afición para levantarlo luego de su ausencia por años en televisión abierta.

Los esfuerzos entre todos estos personajes hicieron un equipo sólido que ahora puede darse el gusto y placer de celebrar 15 años de contar historias únicas, plausibles y denodadas.

La tarea se cuenta sencillo, pero ha sido un reto mayúsculo, principalmente para reinventarnos día a día para ofrecer el mejor contenido posible. En esa evolución nacieron las redes sociales de Box Azteca por el año 2013, siendo no sólo una plataforma digital, sino que se convirtió en el foro para debatir, cuestionar, apoyar y hasta señalar.

Don Lama creó "La Tarjeta Lamazón"; Julio César Chávez, siendo una figura y gran campeón desarrolló un estilo de comentarista y analista que luego de 15 años es inconfundible: además de hacer apuntes exactos del deporte, realiza puntadas que ensalzan los combates.

Cada narrador le ha puesto su pasión y todo el corazón no solo por trabajo, buscan tocar los sentimientos de los aficionados y hacerlos partícipes del gran deporte que es el boxeo.

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Box Azteca está de fiesta por su 15 aniversario

La mega fiesta que se viene por La Casa del Boxeo

Por eso y muchos motivos más, es que Box Azteca celebra con gusto sus 15 años, este 20 noviembre con esta serie de activaciones que podrán ser vistas desde las 11:00 PM por Azteca Siete, La Casa del Boxeo:

-Entrega de 'El cinturón de Box Azteca' a personalidades

-Visita especial de Saúl 'Canelo' Álvarez

-Asistencia de figuras del boxeo mundial de antaño y actual

-Dos peleas de boxeo en vivo

-Asistencia de ganadores fanáticos del boxeo

Box Azteca celebra 15 años La Casa del Boxeo

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