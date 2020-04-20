"’Canelo’ Álvarez está en su mejor momento”.- Eddy Reynoso

El entrenador del mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, Eddy Reynoso, afirmó que el boxeador se encuentra sin duda en su mejor momento deportivo y explicó que “le queda mucha cuerda”.

En entrevista virtual, el preparador del campeón, abundó en la calidad de Álvarez y conociéndolo a fondo en lo personal y deportivo, recalcó que es “su mejor momento”.

“Ahorita está en el mejor momento de su carrera, maduro, joven, no está golpeado, le queda mucha cuerda, esperemos que siga con la misma disciplina” indicó Reynoso, quien desde el despertar de la carrera del tapatío está en su esquina.

Para el hijo de ‘Chepo’ Reynoso, de hecho cree que viene una segunda etapa de “Canelo” en la que se afianzará el legado.

“Viene la segunda etapa y lo mejor de Saúl está por venir, queremos seguir creciendo, dejar una huella y legado”, concluyó el entrenador, reconocido como el mejor del 2019, por la Asociación de Escritores de Boxeo de Estados Unidos.

Los títulos de Sául “Canelo” Álvarez:

En noviembre, el atleta mexicano venció por nocaut a Sergey Kovalev en Las Vegas, en la división de los semipesados de la OMB.

-Peso mediano de la AMB

-Peso mediano del CMB

-Peso supermediano de la AMB