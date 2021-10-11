¿Deontay Wilder es un guerrero, pero un mal perdedor?

El sábado por la noche, Tyson Fury dio cuenta de Deontay Wilder en 11 asaltos, en un pleito que pasará a la historia como una de las más impresionantes en la historia del boxeo de pago. Aunque Fury se fue con la mano en alto, no quedó del todo contento.

El sábado 9 de octubre, por fin se celebró la tan esperada tercera reyerta de la historia entre el británico y el ‘Bombardero de bronce’. Con todos los reflectores apuntando a la Arena T-Mobile de Las Vegas, la pelea cumplió e inclusive se podrá considerar que superó las expectativas.

Hubo caídas de los dos pugilistas, hubo golpes de alto poder, hubo corazón y pasión en el ring del duelo que se pudo ver por Box Azteca, en el inicio de las celebraciones por los 15 años de La Casa Del Boxeo.

Lo que estuvo ausente y recriminó el invicto y aún monarca de peso completo, fue la actitud antideportiva de Wilder.

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Lo que se dijeron Fury y Wilder tras la pelea del sábado

Si bien la pelea en Las Vegas, estuvo cubierta de declaraciones candentes, amenazas y señalamientos Fury estimó que luego del triunfo, estrechar la mano de su rival podía ser una acción de caballeros, pero el resultado fue negativo.

"Dije: 'Bien hecho' y dijo: 'No quiero mostrar deportividad ni respeto'. Dije: 'No hay problema'. Me sorprendió mucho. Un mal perdedor. Un idiota", comentó Tyson Fury luego de su pelea a uno de los medios que le dieron cobertura a la pelea.

Fury después superó el coraje y se fue a festejar su triunfo a un centro nocturno de Las Vegas, en donde se le vio contento y entero, pero a la reyerta de 11 rounds en el que por poco y resultaba derrotado entre los rounds 5 y 7.

¿Habría una revancha entre Fury y Wilder?

En la primera pelea entre Fury y Wilder, se dio un empate; en 2020 ocurrió una victoria por nocaut para Fury, despojando al campeón de su faja del Consejo Mundial de Boxeo.

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Para este pleito, llegando como campeón y favorito Fury, llevó mano en la bolsa, con un 60 por ciento a su favor. Ahora reafirmando su superioridad, parece que una cuarta pelea podría no convenirle a Wilder y Fury tendría la mira puesta en otros rivales de la división de los pesos completos.