GALERÍA: Tyson Fury noquea a Deontay Wilder
Tyson Fury derrota a Deontay Wilder en la tercer pelea de esta historia; la victoria se dio en el round 11 con un nocaut espeluznante.
STEVE MARCUS/REUTERS | Boxing - Tyson Fury v Deontay Wilder - WBC Heavyweight Title - T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, U.S. - October 9, 2021 Tyson Fury in action against Deontay Wilder REUTERS/Steve Marcus
STEVE MARCUS/REUTERS | Boxing - Tyson Fury v Deontay Wilder - WBC Heavyweight Title - T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, U.S. - October 9, 2021 Tyson Fury celebrates with the belts after winning the fight against Deontay Wilder REUTERS/Steve Marcus
STEVE MARCUS/REUTERS | Boxing - Tyson Fury v Deontay Wilder - WBC Heavyweight Title - T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, U.S. - October 9, 2021 Tyson Fury gives an interview after winning the fight against Deontay Wilder REUTERS/Steve Marcus
STEVE MARCUS/REUTERS | Boxing - Tyson Fury v Deontay Wilder - WBC Heavyweight Title - T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, U.S. - October 9, 2021 Tyson Fury knocks down Deontay Wilder REUTERS/Steve Marcus
Joe Camporeale/USA TODAY Sports | Oct 9, 2021; Las Vegas, Nevada, USA; Deontay Wilder (red/black trunks) and Tyson Fury (black/gold trunks) box during their WBC/Lineal heavyweight championship boxing match at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports
Joe Camporeale/USA TODAY Sports | Oct 9, 2021; Las Vegas, Nevada, USA; Deontay Wilder (red/black trunks) is knocked down by Tyson Fury (black/gold trunks) during their WBC/Lineal heavyweight championship boxing match at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports
Joe Camporeale/USA TODAY Sports | Oct 9, 2021; Las Vegas, Nevada, USA; Deontay Wilder (red/black trunks) is knocked down by Tyson Fury (black/gold trunks) during their WBC/Lineal heavyweight championship boxing match at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports
Joe Camporeale/USA TODAY Sports | Oct 9, 2021; Las Vegas, Nevada, USA; Deontay Wilder (red/black trunks) and Tyson Fury (black/gold trunks) box during their WBC/Lineal heavyweight championship boxing match at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports
STEVE MARCUS/REUTERS | Boxing - Tyson Fury v Deontay Wilder - WBC Heavyweight Title - T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, U.S. - October 9, 2021 Tyson Fury in action against Deontay Wilder REUTERS/Steve Marcus TPX IMAGES OF THE DAY
STEVE MARCUS/REUTERS | Boxing - Tyson Fury v Deontay Wilder - WBC Heavyweight Title - T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, U.S. - October 9, 2021 Tyson Fury celebrates after winning the fight against Deontay Wilder REUTERS/Steve Marcus
STEVE MARCUS/REUTERS | Boxing - Tyson Fury v Deontay Wilder - WBC Heavyweight Title - T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, U.S. - October 9, 2021 Tyson Fury after winning the fight against Deontay Wilder REUTERS/Steve Marcus
Joe Camporeale/USA TODAY Sports | Oct 9, 2021; Las Vegas, Nevada, USA; Deontay Wilder (red/black trunks) is knocked out by Tyson Fury (black/gold trunks) during their WBC/Lineal heavyweight championship boxing match at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports
Joe Camporeale/USA TODAY Sports | Oct 9, 2021; Las Vegas, Nevada, USA; Deontay Wilder (red/black trunks) and Tyson Fury (black/gold trunks) box during their WBC/Lineal heavyweight championship boxing match at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports
STEVE MARCUS/REUTERS | Boxing - Tyson Fury v Deontay Wilder - WBC Heavyweight Title - T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, U.S. - October 9, 2021 Tyson Fury in action against Deontay Wilder REUTERS/Steve Marcus
STEVE MARCUS/REUTERS | Boxing - Tyson Fury v Deontay Wilder - WBC Heavyweight Title - T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, U.S. - October 9, 2021 Tyson Fury in action against Deontay Wilder REUTERS/Steve Marcus
STEVE MARCUS/REUTERS | Boxing - Tyson Fury v Deontay Wilder - WBC Heavyweight Title - T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, U.S. - October 9, 2021 Tyson Fury celebrates with the belts after winning the fight against Deontay Wilder REUTERS/Steve Marcus
STEVE MARCUS/REUTERS | Boxing - Tyson Fury v Deontay Wilder - WBC Heavyweight Title - T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, U.S. - October 9, 2021 Tyson Fury gives an interview after winning the fight against Deontay Wilder REUTERS/Steve Marcus
STEVE MARCUS/REUTERS | Boxing - Tyson Fury v Deontay Wilder - WBC Heavyweight Title - T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, U.S. - October 9, 2021 Tyson Fury knocks down Deontay Wilder REUTERS/Steve Marcus
Joe Camporeale/USA TODAY Sports | Oct 9, 2021; Las Vegas, Nevada, USA; Deontay Wilder (red/black trunks) and Tyson Fury (black/gold trunks) box during their WBC/Lineal heavyweight championship boxing match at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports
Joe Camporeale/USA TODAY Sports | Oct 9, 2021; Las Vegas, Nevada, USA; Deontay Wilder (red/black trunks) is knocked down by Tyson Fury (black/gold trunks) during their WBC/Lineal heavyweight championship boxing match at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports
Joe Camporeale/USA TODAY Sports | Oct 9, 2021; Las Vegas, Nevada, USA; Deontay Wilder (red/black trunks) is knocked down by Tyson Fury (black/gold trunks) during their WBC/Lineal heavyweight championship boxing match at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports
Joe Camporeale/USA TODAY Sports | Oct 9, 2021; Las Vegas, Nevada, USA; Deontay Wilder (red/black trunks) and Tyson Fury (black/gold trunks) box during their WBC/Lineal heavyweight championship boxing match at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports
STEVE MARCUS/REUTERS | Boxing - Tyson Fury v Deontay Wilder - WBC Heavyweight Title - T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, U.S. - October 9, 2021 Tyson Fury in action against Deontay Wilder REUTERS/Steve Marcus TPX IMAGES OF THE DAY
STEVE MARCUS/REUTERS | Boxing - Tyson Fury v Deontay Wilder - WBC Heavyweight Title - T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, U.S. - October 9, 2021 Tyson Fury celebrates after winning the fight against Deontay Wilder REUTERS/Steve Marcus
STEVE MARCUS/REUTERS | Boxing - Tyson Fury v Deontay Wilder - WBC Heavyweight Title - T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, U.S. - October 9, 2021 Tyson Fury after winning the fight against Deontay Wilder REUTERS/Steve Marcus
Joe Camporeale/USA TODAY Sports | Oct 9, 2021; Las Vegas, Nevada, USA; Deontay Wilder (red/black trunks) is knocked out by Tyson Fury (black/gold trunks) during their WBC/Lineal heavyweight championship boxing match at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports
Joe Camporeale/USA TODAY Sports | Oct 9, 2021; Las Vegas, Nevada, USA; Deontay Wilder (red/black trunks) and Tyson Fury (black/gold trunks) box during their WBC/Lineal heavyweight championship boxing match at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports
STEVE MARCUS/REUTERS | Boxing - Tyson Fury v Deontay Wilder - WBC Heavyweight Title - T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, U.S. - October 9, 2021 Tyson Fury in action against Deontay Wilder REUTERS/Steve Marcus