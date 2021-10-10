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Fútbol

GALERÍA: Tyson Fury noquea a Deontay Wilder

Tyson Fury derrota a Deontay Wilder en la tercer pelea de esta historia; la victoria se dio en el round 11 con un nocaut espeluznante.

Por: Azteca Deportes

Tyson Fury Deontay Wilder

STEVE MARCUS/REUTERS | Boxing - Tyson Fury v Deontay Wilder - WBC Heavyweight Title - T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, U.S. - October 9, 2021 Tyson Fury in action against Deontay Wilder REUTERS/Steve Marcus

Tyson Fury Deontay Wilder

STEVE MARCUS/REUTERS | Boxing - Tyson Fury v Deontay Wilder - WBC Heavyweight Title - T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, U.S. - October 9, 2021 Tyson Fury celebrates with the belts after winning the fight against Deontay Wilder REUTERS/Steve Marcus

Tyson Fury Deontay Wilder

STEVE MARCUS/REUTERS | Boxing - Tyson Fury v Deontay Wilder - WBC Heavyweight Title - T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, U.S. - October 9, 2021 Tyson Fury gives an interview after winning the fight against Deontay Wilder REUTERS/Steve Marcus

Tyson Fury Deontay Wilder

STEVE MARCUS/REUTERS | Boxing - Tyson Fury v Deontay Wilder - WBC Heavyweight Title - T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, U.S. - October 9, 2021 Tyson Fury knocks down Deontay Wilder REUTERS/Steve Marcus

Tyson Fury Deontay Wilder

Joe Camporeale/USA TODAY Sports | Oct 9, 2021; Las Vegas, Nevada, USA; Deontay Wilder (red/black trunks) and Tyson Fury (black/gold trunks) box during their WBC/Lineal heavyweight championship boxing match at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports

Tyson Fury Deontay Wilder

Joe Camporeale/USA TODAY Sports | Oct 9, 2021; Las Vegas, Nevada, USA; Deontay Wilder (red/black trunks) is knocked down by Tyson Fury (black/gold trunks) during their WBC/Lineal heavyweight championship boxing match at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports

Tyson Fury Deontay Wilder

Joe Camporeale/USA TODAY Sports | Oct 9, 2021; Las Vegas, Nevada, USA; Deontay Wilder (red/black trunks) is knocked down by Tyson Fury (black/gold trunks) during their WBC/Lineal heavyweight championship boxing match at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports

Tyson Fury Deontay Wilder

Joe Camporeale/USA TODAY Sports | Oct 9, 2021; Las Vegas, Nevada, USA; Deontay Wilder (red/black trunks) and Tyson Fury (black/gold trunks) box during their WBC/Lineal heavyweight championship boxing match at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports

Tyson Fury Deontay Wilder

STEVE MARCUS/REUTERS | Boxing - Tyson Fury v Deontay Wilder - WBC Heavyweight Title - T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, U.S. - October 9, 2021 Tyson Fury in action against Deontay Wilder REUTERS/Steve Marcus TPX IMAGES OF THE DAY

Tyson Fury Deontay Wilder

STEVE MARCUS/REUTERS | Boxing - Tyson Fury v Deontay Wilder - WBC Heavyweight Title - T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, U.S. - October 9, 2021 Tyson Fury celebrates after winning the fight against Deontay Wilder REUTERS/Steve Marcus

Tyson Fury Deontay Wilder

STEVE MARCUS/REUTERS | Boxing - Tyson Fury v Deontay Wilder - WBC Heavyweight Title - T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, U.S. - October 9, 2021 Tyson Fury after winning the fight against Deontay Wilder REUTERS/Steve Marcus

Tyson Fury Deontay Wilder

Joe Camporeale/USA TODAY Sports | Oct 9, 2021; Las Vegas, Nevada, USA; Deontay Wilder (red/black trunks) is knocked out by Tyson Fury (black/gold trunks) during their WBC/Lineal heavyweight championship boxing match at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports

Tyson Fury Deontay Wilder

Joe Camporeale/USA TODAY Sports | Oct 9, 2021; Las Vegas, Nevada, USA; Deontay Wilder (red/black trunks) and Tyson Fury (black/gold trunks) box during their WBC/Lineal heavyweight championship boxing match at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports

Tyson Fury.jpg
wilder fury
Tyson Fury v Deontay Wilder - WBC Heavyweight Title

STEVE MARCUS/REUTERS | Boxing - Tyson Fury v Deontay Wilder - WBC Heavyweight Title - T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, U.S. - October 9, 2021 Tyson Fury in action against Deontay Wilder REUTERS/Steve Marcus

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Tyson Fury Deontay Wilder

STEVE MARCUS/REUTERS | Boxing - Tyson Fury v Deontay Wilder - WBC Heavyweight Title - T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, U.S. - October 9, 2021 Tyson Fury in action against Deontay Wilder REUTERS/Steve Marcus

Tyson Fury Deontay Wilder

STEVE MARCUS/REUTERS | Boxing - Tyson Fury v Deontay Wilder - WBC Heavyweight Title - T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, U.S. - October 9, 2021 Tyson Fury celebrates with the belts after winning the fight against Deontay Wilder REUTERS/Steve Marcus

Tyson Fury Deontay Wilder

STEVE MARCUS/REUTERS | Boxing - Tyson Fury v Deontay Wilder - WBC Heavyweight Title - T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, U.S. - October 9, 2021 Tyson Fury gives an interview after winning the fight against Deontay Wilder REUTERS/Steve Marcus

Tyson Fury Deontay Wilder

STEVE MARCUS/REUTERS | Boxing - Tyson Fury v Deontay Wilder - WBC Heavyweight Title - T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, U.S. - October 9, 2021 Tyson Fury knocks down Deontay Wilder REUTERS/Steve Marcus

Tyson Fury Deontay Wilder

Joe Camporeale/USA TODAY Sports | Oct 9, 2021; Las Vegas, Nevada, USA; Deontay Wilder (red/black trunks) and Tyson Fury (black/gold trunks) box during their WBC/Lineal heavyweight championship boxing match at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports

Tyson Fury Deontay Wilder

Joe Camporeale/USA TODAY Sports | Oct 9, 2021; Las Vegas, Nevada, USA; Deontay Wilder (red/black trunks) is knocked down by Tyson Fury (black/gold trunks) during their WBC/Lineal heavyweight championship boxing match at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports

Tyson Fury Deontay Wilder

Joe Camporeale/USA TODAY Sports | Oct 9, 2021; Las Vegas, Nevada, USA; Deontay Wilder (red/black trunks) is knocked down by Tyson Fury (black/gold trunks) during their WBC/Lineal heavyweight championship boxing match at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports

Tyson Fury Deontay Wilder

Joe Camporeale/USA TODAY Sports | Oct 9, 2021; Las Vegas, Nevada, USA; Deontay Wilder (red/black trunks) and Tyson Fury (black/gold trunks) box during their WBC/Lineal heavyweight championship boxing match at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports

Tyson Fury Deontay Wilder

STEVE MARCUS/REUTERS | Boxing - Tyson Fury v Deontay Wilder - WBC Heavyweight Title - T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, U.S. - October 9, 2021 Tyson Fury in action against Deontay Wilder REUTERS/Steve Marcus TPX IMAGES OF THE DAY

Tyson Fury Deontay Wilder

STEVE MARCUS/REUTERS | Boxing - Tyson Fury v Deontay Wilder - WBC Heavyweight Title - T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, U.S. - October 9, 2021 Tyson Fury celebrates after winning the fight against Deontay Wilder REUTERS/Steve Marcus

Tyson Fury Deontay Wilder

STEVE MARCUS/REUTERS | Boxing - Tyson Fury v Deontay Wilder - WBC Heavyweight Title - T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, U.S. - October 9, 2021 Tyson Fury after winning the fight against Deontay Wilder REUTERS/Steve Marcus

Tyson Fury Deontay Wilder

Joe Camporeale/USA TODAY Sports | Oct 9, 2021; Las Vegas, Nevada, USA; Deontay Wilder (red/black trunks) is knocked out by Tyson Fury (black/gold trunks) during their WBC/Lineal heavyweight championship boxing match at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports

Tyson Fury Deontay Wilder

Joe Camporeale/USA TODAY Sports | Oct 9, 2021; Las Vegas, Nevada, USA; Deontay Wilder (red/black trunks) and Tyson Fury (black/gold trunks) box during their WBC/Lineal heavyweight championship boxing match at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports

Tyson Fury.jpg
wilder fury
Tyson Fury v Deontay Wilder - WBC Heavyweight Title

STEVE MARCUS/REUTERS | Boxing - Tyson Fury v Deontay Wilder - WBC Heavyweight Title - T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, U.S. - October 9, 2021 Tyson Fury in action against Deontay Wilder REUTERS/Steve Marcus

Tyson Fury Deontay Wilder
Tyson Fury Deontay Wilder
Tyson Fury Deontay Wilder
Tyson Fury Deontay Wilder
Tyson Fury Deontay Wilder
Tyson Fury Deontay Wilder
Tyson Fury Deontay Wilder
Tyson Fury Deontay Wilder
Tyson Fury Deontay Wilder
Tyson Fury Deontay Wilder
Tyson Fury Deontay Wilder
Tyson Fury Deontay Wilder
Tyson Fury Deontay Wilder
Tyson Fury.jpg
wilder fury
Tyson Fury v Deontay Wilder - WBC Heavyweight Title

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