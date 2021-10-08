¿Cuánto ganarán Tyson Fury y Deontay Wilder por su tercer combate?

Este sábado 9 de octubre, se enfrentan Tyson Fury ante Deontay Wilder en una pelea de poder a poder, en la que además de estar en juego el título de peso completo del Consejo Mundial de Boxeo, se juegan el orgullo en el pleito que genera millones de dólares en ganancias.

Fury y Wilder se han enfrentado en dos ocasiones, por lo que este tercer capítulo definirá una supremacía. Además al ser el tercer desafío entre estos dos pugilistas las bolsas han aumentado para los pugilistas.

Las bolsas estimadas de la pelea Fury vs Wilder

Este sábado por La Casa del Boxeo, se enfrentarán Fury y Wilder en un combate de poder a poder en la que estará en disputa el cetro verde y oro del CMB, que pertenece al británico de 33 años, que al ser el campeón lleva mano en la bolsa que está repartida 60 40.

Informes sostienen que en 2020, en la que fue su segundo pleito, las ganancias fueron repartidas en partes iguales y que la base habría sido de 5 millones de dólares para Fury y Wilder sin contar los contratos de patrocinadores y transmisiones del evento.

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Se estima, que Fury en esta ocasión tendrá una ganancia base de 6 millones de dólares en tanto que el retador tendrá 4 millones asegurados.

Pero hay una gran noticia, que al tener la pelea con público en la T Mobile Arena de Las Vegas, entrarían 20 mil personas lo que atrae más patrocinadores.

El duelo le ha dado la vuelta al mundo y este sábado 9 de octubre será vista en todo el planeta, lo que generará millones de dólares, lo que desencadenaría en que Fury se lleve hasta 30 millones de dólares, de acuerdo a reportes.

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|Ryan Hafey

Fury vs Wilder en vivo por Box Azteca

El sábado desde las 10:30 podrás seguir en vivo la pelea de Tyson Fury ante Deontay Wilder desde Las Vegas, en el evento que determinará la superioridad del británico o el resurgir del ‘Bombardero de bronce’.