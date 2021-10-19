Eddy Reynoso, nominado al Premio Nacional de Deportes 2021

Eddy Reynoso es nominado por segundo año consecutivo al Premio Nacional de Deportes Categoría Entrenador, por la gran labor que hace llevando las carreras de jóvenes boxeadores profesionales que han llegado a colocarse en un destacado nivel internacional.

Reynoso fue nominado por la Federación Mexicana de Boxeo gracias al destacado papel que han hecho sus peleadores en las participaciones durante este 2021, que ha significado un avance importante hacia la normalidad en los eventos deportivos en vivo y el regreso del público a las gradas.

Los éxitos en el 2021 de Eddy Reynoso

Dentro de los éxitos profesionales que presume Reynoso en este año está la victoria de Saúl “Canelo” Álvarez ante Billy Joe Saunders el pasado 8 de mayo en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, casa de los Cowboys de la NFL. Una victoria contundente para el “Canelo Team” comandado por Eddy.

Ese triunfo significó la conquista del tercer cinturón en peso supermediano de Saúl Álvarez, quedando a uno de convertirse en el primer mexicano campeón indiscutido en una división. Hecho que podría ocurrir el próximo 6 de noviembre cuando se dé la pelea entre “Canelo” y Caleb Plant, por los 4 títulos mundiales en las 168 libras.

Además, Eddy fue el entrenador que llevó a Óscar Valdez a la obtención del título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB/WBC) ante Miguel “Alacrán” Berchelt el 20 de febrero del presente año.

Reynoso también ha acompañado la carrera invicta del cubano peso completo Frank Sánchez, conocido como el “Cuban Flash” con 2 victorias este año. La primera ante Nagy Aguilera en mayo y la más reciente ante Efe Ajagba. El objetivo es convertir al nacido en Guantánamo en campeón mundial de los pesados.

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Eddy Reynoso prepara a grandes prospectos como Ryan García

En más de su trabajo como mentor, de Eddy podemos destacar, la instrucción que ha impartido sobre la promesa Ryan García quien este año se hizo cargo del peligroso Luke Campbell por nocaut técnico (TKO) en la casa de los Dallas, Mavericks el 2 de enero del 2021.

Sumando más éxitos, Reynoso adoptó al excampeón mundial peso completo AMB, OMB y FIB, Andy Ruiz. Y lo acompañó en la victoria a 12 rounds que logró contra Chris Arreola en la casa en Carson California.

Para Eddy ha sido un año invicto. Todos los peleadores que ha subido al ring, han salido con la mano en alto en escenarios de trascendencia internacional. Es un hombre que con su trabajo logra que resuene el talento mexicano, y se escuche en todo el mundo. Razón suficiente para que Eddy Reynoso esté nominado para el Premio Nacional de Deportes categoría Mejor Entrenador.