Evander Holyfield podría regresar en breve a pelear

El veterano ex boxeador Evander Holyfield podría regresar en breve a una pelea, si se confirma que tomará el lugar que dejó vacante el también retirado y promotor, Óscar de la Hoya, que confirmó estar contagiado de covid-19.

Óscar de la Hoya no solo se enfermó, si no que fue a dar a un nosocomio desde donde confirmó que no seguirá en sus planes de retorno a un encordado de boxeo, que había despertado el interés de un sector de los aficionados al pugilismo.

Óscar de la Hoya estaba listo para su nuevo reto



El ex boxeador Óscar de la Hoya dijo desde una cama de un hospital que resultó con un cuadro positivo por COVID-19 y que dicho padecimiento no le permite pelear contra el ex campeón del Ultimate Fighter Championship, el brasileño Vitor Belfort el día 11 de este mes de septiembre.

De la Hoya estaba prácticamente listo y a una semana para subir al encordado por primera vez, desde el descalabro que sufrió por nocaut técnico en el mes de diciembre del 2008 ante el filipino Manny Pacquiao, quien recientemente perdió ante el subano Yordenis Ugás en un duelo por el título welter de la AMB.

Evander Holyfield entraría al ruedo a los 58 años de edad

Ryan Kavanaugh, de la empresa promotora Triller, mencionó que Evander Holyfield aceptó los términos para pelear contra Belfort el 11 de septiembre. Holyfield tiene 58 años y no ha peleado desde una victoria por nocaut técnico en 2011 sobre Brian Nielsen en el terreno profesional.

Hasta ahora no se han dado más detalles que definan si el veterano peso completo podrá pelear el siguiente sábado, pero las gestiones, de acuerdo a Kavanaugh, están en marcha.

¿Cómo le fue a Evander Holyfiel en sus últimas 5 peleas?

Holyfield vs Brian Nielsen | 2011-05-07 | TKO

Holyfield vs Sherman Williams | 2011-01-22 | NC

Holyfield vs Frans Botha | 2011-04-10 | TKO



Holyfield vs Nikolai Valuev | 2008-12-20 | MD

Holyfield vs Sultan Ibragimov | 2007-10-13 | UD