Jackie Nava no se guardará nada en su pelea 45 como profesional

La boxeadora mexicana Jackie Nava enfrenta este sábado en las instalaciones de La Casa del Boxeo, a la joven y desafiante Marisol Corona, una pugilista que alerta a la “Princesa Azteca”, quien por su parte tomará todos los riesgos y no se guardará nada en el ring.

Jackie tendrá su pelea 45, en una carrera que comenzó a finales de mayo del 2001, cuando dio cuenta de Vicki Cozy a quien despachó por decisión unánime. Desde entonces han transcurrido 20 años de trayectoria intensa.

La oriunda de Tijuana, destaca además como la primera mujer campeona del Consejo Mundial de Boxeo, tras la victoria que firmó ante Leona Brown en el ya lejano 30 de mayo del 2005.

Jackie Nava correrá todos los riesgos ante Marisol Corona

Jackie Nava, con esa determinación va enfocada a su pleito respaldada por una preparación intensa y un ánimo que la hacen sentirse segura, pero reconociendo que el medirse ante Corona será un buen desafío.

Marisol no vendrá a jugar, viene por una oportunidad y no tiene nada que perder. Sé que será un reto muy importante. Confiamos en el trabajo que hicimos. Es un riesgo, no se trata sólo de ganar, sé que puedo hacer algo más allá y hay que arriesgarse siempre

La Ciudad de México no le causa terror a Nava por la altura

Jackie Nava indicó en entrevista con Rafa Ayala en La Casa del Boxeo, que se ha entrenado con exigencia en Tijuana, y que luego de la última experiencia en la CDMX hace 3 meses, viene con la seguridad de tener una buena pelea en lo físico.