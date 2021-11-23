Jaime Munguía, orgulloso de ser parte de La Casa del Boxeo

El joven boxeador Jaime Munguía, quien presume de haber sido campeón del mundo, reconoce y muestra su alegría por haberse dado a conocer en planos estelares con Box Azteca que cumplió 15 años al aire.

Con 25 años, Munguía fue monarca super wélter de la OMB y dejó ese título en el camino buscando desafíos en las 160 libras, donde recientemente venció al boricua Gabriel Rosado, para sumar puntos camino a un duelo campeonil.

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Munguía, agradecido con Box Azteca y Zanfer

El de Tijuana, Jaime Munguía, explicó que su felicidad radica en ver que su casa Promociones Zanfer y Box Azteca, han caminado gran parte de este camino juntos, encarando todos los obstáculos, logrando ahora festejar tres lustros de grandes historias.

Reiteró su felicitación y sus deseos por muchos más años de Box Azteca, en pro del deporte de los puños.