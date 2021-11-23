Jaime Munguía, orgulloso de ser parte de La Casa del Boxeo
El boxeador Jaime Munguía manifestó su emoción de poder ser parte de la fiesta de La Casa del Boxeo que cumplió 15 años de transmisiones.
El joven boxeador Jaime Munguía, quien presume de haber sido campeón del mundo, reconoce y muestra su alegría por haberse dado a conocer en planos estelares con Box Azteca que cumplió 15 años al aire.
Con 25 años, Munguía fue monarca super wélter de la OMB y dejó ese título en el camino buscando desafíos en las 160 libras, donde recientemente venció al boricua Gabriel Rosado, para sumar puntos camino a un duelo campeonil.
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Munguía, agradecido con Box Azteca y Zanfer
El de Tijuana, Jaime Munguía, explicó que su felicidad radica en ver que su casa Promociones Zanfer y Box Azteca, han caminado gran parte de este camino juntos, encarando todos los obstáculos, logrando ahora festejar tres lustros de grandes historias.
Reiteró su felicitación y sus deseos por muchos más años de Box Azteca, en pro del deporte de los puños.