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Mike Tyson alza la voz tras la pelea de Tyson Fury contra Wilder

Mike Tyson envío un mensaje por redes sociales a Tyson Fury y Deontay Wilder, en el que muestra su alegría por esta pelea.

Mike Tyson Tyson Fury

Escrito por: Azteca Deportes

El ex boxeador de peso completo Mike Tyson manifestó este martes a través de su cuenta oficial de Twitter, que la pelea del pasado sábado entre Tyson Fury y Deontay Wilder, fue digna de entrar a la historia de las mejores reyertas de peso completo.

Fue el sábado cuando Fury y Wilder se midieron en la Arena T-Mobile de Las Vegas, sitio en el que el británico noqueó en el round 11 del combate, con un potente volado de derecha que finiquitó la tercera pelea.

Pero todos los rounds que duró el pleito de pesos completos, mantuvo a la afición al borde del asiento, porque se percibía un aroma a nocaut. Fue tan extraordinaria la pelea, que un tipo con toda la jerarquía y experiencia como Mike Tyson, hizo un gran comentario sobre el duelo.

VIDEO: Espeluznante nocaut de Tyson Fury a Deontay Wilder

Mike Tyson elogió la pelea Fury vs Wilder

Mike Tyson recalcó que la técnica estuvo ausente, pero que la acción y emoción hicieron de este duelo magnífico.

“La pelea de Fury vs Wilder será una de las mejores. No por habilidad, sino por acción y emoción. Esa pelea fue todo agallas, corazón y determinación. Todos ganaron el sábado por la noche. La pelea fue más grande que el bombo. Ambos alcanzaron un gran estatus de todos los tiempos”.

REVIVE ACÁ LA PELEA DE FURY VS WILDER EN UN RESUMEN

Tyson estuvo al pendiente de este duelo y coincidió con lo que manifestó el promotor Bob Arum, quien afirmó que con todos sus años no había visto un pleito de ese tipo.

Bob Arum, encantado con la pelea Fury vs Wilder

El promotor de Tyson Fury, Bob Arum, enalteció a su pugilista en redes sociales, afirmando lo orgulloso que se siente de promoverlo al igual que ocurrió con Muhammad Ali hace ya bastantes años.

Batalla dejó fracturado a Doentay Wilder

Dos días después del duelo por el cinturón de peso completo del Consejo Mundial de Boxeo, el entrenador de Wilder, explicó que el boxeador salió con lesiones importantes que lo tendrán por un largo tiempo en recuperación.

Las lesiones son, una fractura en una mano, una lesión en el labio, un problema en uno de sus oídos y las laceraciones en el rostro. Aunque no hay nada oficial, con 35 años, esta pelea de Deontay Wilder podría provocar el retiro del ‘Bombardero de bronce’.

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